Cansaço persistente, falta de ar, alterações do sono e desconfortos emocionais estão entre os sinais que muitos homens costumam minimizar. Neste Novembro Azul, Joanna Pedrolongo, diretora médica da Sanus, alerta para a importância de reconhecer essas manifestações e buscar orientação médica antes que os problemas se agravem. Segundo a especialista, fatores culturais e dificuldades para conciliar consultas com a rotina de trabalho contribuem para o adiamento dos cuidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um levantamento empresa reforça esse cenário. Embora representem 49,1% dos beneficiários cadastrados na plataforma, os homens foram responsáveis por apenas 16,7% do total de atendimentos de saúde realizados nos últimos 12 meses. No período analisado, ao menos 13 mil homens receberam assistência mais de uma vez. Entre as linhas de cuidado oferecidas, a obesidade concentrou o maior número de participantes masculinos, com 1.690 homens acompanhados.

Por que os homens demoram a procurar ajuda médica?

Na experiência de Joanna, muitas vezes o primeiro contato com a equipe não parte do beneficiário, mas da companheira, da mãe, da filha ou até do departamento de Recursos Humanos. Outra característica recorrente é a dificuldade de relatar espontaneamente desconfortos físicos ou emocionais, que acabam aparecendo apenas durante uma investigação mais direcionada.

“Perguntas abertas são úteis para permitir que a pessoa fale livremente sobre suas queixas, porém não é incomum respostas diretas como um 'estou bem', 'não preciso de nada'; nesses casos, cabe ao time observar as nuances da interação e conduzir com perguntas dirigidas para explorar os problemas”, explica.

Barreiras culturais e práticas dificultam o acesso

Segundo a especialista, a expectativa socialmente enraizada de que o homem seja forte, independente e responsável pelo sustento da família pode contribuir para que ele procure ajuda somente quando o problema começa a comprometer sua rotina.

Além das questões culturais, existem obstáculos práticos. A falta de um médico de referência, os horários de funcionamento dos serviços e a dificuldade de se ausentar do trabalho prejudicam a continuidade da assistência. Em alguns casos, a busca por um pronto-socorro substitui o acompanhamento regular, fazendo com que a atenção fique concentrada em episódios isolados, sem o seguimento necessário.

Para Joanna, atribuir esse comportamento apenas ao descuido individual não ajuda a enfrentar o problema. “O que funciona é reduzir atrito: trazer o cuidado para um canal que ele já usa, no horário dele, sem deslocamento e sem necessidade de justificar ausência, e manter um contato ativo que não dependa da iniciativa dele para começar”, afirma.

Sinais de alerta que não devem ser ignorados



Cansaço prolongado, falta de ar ao subir escadas, dor no peito, alterações do sono e irritabilidade estão entre os sinais frequentemente associados ao trabalho, ao envelhecimento ou ao estresse. A médica recomenda atenção especial quando essas manifestações persistem ou interferem nas atividades diárias. Dor torácica acompanhada de falta de ar, suor frio ou mal-estar exige avaliação de urgência.



Mudanças urinárias, como jato fraco e necessidade frequente de urinar durante a noite, também merecem investigação. O mesmo vale para a disfunção erétil, que pode estar relacionada a alterações vasculares e, em determinadas situações, anteceder manifestações de doenças cardiovasculares. Já a hipertensão e a glicemia elevada podem evoluir silenciosamente, tornando importante a avaliação periódica dos fatores de risco, mesmo na ausência de queixas.

A saúde mental é outra preocupação. De acordo com Joanna, o sofrimento psicológico nem sempre é relatado diretamente e pode se manifestar por meio de insônia, dores sem causa aparente, irritabilidade, fadiga, aumento do consumo de álcool e absenteísmo no trabalho. Reconhecer essas mudanças e procurar orientação profissional antes que afetem o cotidiano pode facilitar a identificação de condições que exigem acompanhamento.

Embora o câncer de próstata tenha grande visibilidade durante o Novembro Azul, a especialista defende uma abordagem mais ampla, incluindo obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo e saúde sexual. Em relação ao rastreamento do câncer de próstata em pessoas sem sintomas, ela destaca a importância da decisão compartilhada com o médico, considerando os possíveis benefícios e riscos dos exames. O Ministério da Saúde e o Inca não recomendam o rastreamento populacional de rotina.

“Novembro Azul bem feito não é campanha de exame, é campanha de conversa”, afirma Joanna. Para ela, o objetivo deve ser estimular a avaliação individualizada, a adoção de hábitos saudáveis e a procura por assistência sempre que surgirem alterações persistentes, sem restringir a prevenção a um único mês.

O cuidado precisa continuar ao longo do ano



Para ampliar o acesso à saúde masculina, Joanna destaca a importância de aproveitar os exames ocupacionais para identificar fatores de risco e orientar o acompanhamento médico. A especialista também aponta a necessidade de oferecer canais de atendimento compatíveis com diferentes jornadas de trabalho, além de garantir a confidencialidade das informações, especialmente em questões relacionadas à saúde mental e sexual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Campanha de um mês não muda desfecho, o que muda é o que fica depois dela. A primeira é aproveitar o contato que já existe: o exame periódico ocupacional é o único momento em que praticamente todo homem da empresa passa por um profissional de saúde, e na maioria das vezes ele é tratado como obrigação documental em vez de oportunidade real de cuidado, com direcionamento e seguimento do que foi encontrado”, explica Joanna.