A campanha Novembro Azul, tradicionalmente associada à conscientização sobre o câncer de próstata, também chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde masculina ao longo da vida. Além das doenças urológicas, condições como diabetes, obesidade e problemas cardiovasculares também exigem atenção médica. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo Ministério da Saúde, os homens apresentam menor expectativa de vida quando comparados às mulheres.



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Embora a saúde masculina envolva diferentes aspectos, é comum que os homens procurem o urologista apenas por volta dos 50 anos, geralmente motivados pela avaliação da próstata. Esse comportamento, no entanto, pode deixar outras questões importantes de saúde em segundo plano.



De acordo com o urologista cooperado da Unimed-BH, Denilson Custódio, a consulta também representa uma oportunidade para identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e outras condições que comprometem a qualidade e a expectativa de vida. “Uma boa avaliação clínica permite reconhecer a necessidade de acompanhamento com outras especialidades, como cardiologia e endocrinologia, além de orientar exames preventivos, como a colonoscopia, quando clinicamente indicada”, afirma.



Nesse contexto, a integração entre o urologista e o médico da atenção primária é fundamental para garantir um acompanhamento abrangente, com prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. O acompanhamento multidisciplinar permite que as necessidades de saúde do paciente sejam avaliadas de forma mais ampla, sem restringir os cuidados às questões urológicas. “Cuidar da saúde masculina vai muito além de examinar a próstata, significa olhar para o homem como um todo”, destaca o especialista.



Alterações urinárias e sexuais merecem investigação



Entre os sinais que devem motivar uma consulta médica estão dificuldade para iniciar a micção, jato urinário fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, urgência para urinar e necessidade frequente de se levantar durante a noite para ir ao banheiro. Embora essas manifestações possam estar relacionadas ao aumento benigno da próstata, também podem ter outras causas e não devem ser negligenciadas. Por isso, a avaliação médica é importante para identificar a origem dos sintomas e definir a conduta adequada.

Alterações na saúde sexual também merecem atenção. Segundo o especialista, dificuldades de ereção, redução do desejo sexual e mudanças persistentes na disposição podem estar associadas a problemas hormonais, metabólicos ou cardiovasculares, além de comprometerem a qualidade de vida.



Ainda de acordo com Denilson, algumas situações, entretanto, exigem atendimento imediato. É o caso da retenção urinária aguda, caracterizada pela incapacidade súbita de urinar, mesmo diante de vontade intensa. Outras urgências urológicas incluem torção testicular, infecções agudas dos testículos e epidídimos, ereção prolongada e persistente, conhecida como priapismo, e fratura peniana. “O reconhecimento precoce dessas situações é fundamental para evitar complicações e sequelas permanentes”, alerta o médico.



Avaliação da próstata deve considerar riscos e benefícios



Apesar da importância de ampliar os cuidados com a saúde masculina, o câncer de próstata continua sendo uma preocupação relevante. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028, sendo o tipo de câncer mais incidente entre os homens, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.



O urologista ressalta que é importante diferenciar o rastreamento, realizado em homens sem sintomas para identificar precocemente possíveis doenças, da investigação diagnóstica, indicada quando já existem sinais ou sintomas suspeitos.



No caso do câncer de próstata, os principais instrumentos de avaliação são o exame de PSA, que mede no sangue a concentração de uma proteína produzida pela próstata, e o toque retal.



Segundo o especialista, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda discutir o rastreamento com homens a partir dos 50 anos e, mais precocemente, a partir dos 45 anos, naqueles com maior risco, como homens negros e aqueles com histórico familiar de câncer de próstata. Essa decisão deve considerar os benefícios e as possíveis limitações dos exames.



A idade, o histórico familiar, as condições clínicas e a expectativa de vida são fatores importantes nessa avaliação. Nos homens mais idosos, especialmente acima dos 70 anos, a indicação do rastreamento deve ser ainda mais individualizada. Isso porque muitos tumores prostáticos apresentam crescimento lento e podem ser acompanhados sem necessidade de tratamento imediato.

Por outro lado, existem tumores agressivos que exigem diagnóstico e tratamento oportunos, independentemente da idade. “O mais importante é que a decisão seja compartilhada entre médico e paciente, considerando as evidências científicas, os riscos e os benefícios de cada abordagem”, ressalta o urologista. “Cabe ao especialista avaliar individualmente cada situação, esclarecer as dúvidas e orientar a melhor conduta, evitando tanto exames e tratamentos desnecessários quanto o atraso no diagnóstico de doenças potencialmente graves”, esclarece.



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Além do acompanhamento médico, hábitos saudáveis como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, não fumar, moderar o consumo de álcool e manter vacinação em dia contribuem para a prevenção de diversas doenças e para o aumento da qualidade de vida.