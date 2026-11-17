Por Julia Bruno

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A guanosina, molécula encontrada naturalmente no organismo, apresentou efeitos promissores contra alterações na próstata e na função erétil associadas à obesidade. Em um estudo com camundongos, pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp) observaram que quatro semanas de tratamento oral com a substância melhoraram o relaxamento do corpo cavernoso (tecido do pênis que recebe o sangue durante a ereção) e reduziram a contração excessiva da próstata, que pode contribuir para problemas urinários. Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports.

A guanosina é um nucleosídeo – tipo de molécula formada por uma base, nesse caso a guanina, ligada a um açúcar – envolvido na regulação de diferentes processos fisiológicos. Um estudo anterior desenvolvido no mesmo laboratório, o Luted Lab, coordenado pela professora Fabíola Taufic Monica Iglesias, já havia indicado que a substância favorece o relaxamento do corpo cavernoso de animais saudáveis.

Esse efeito chamou a atenção porque o relaxamento do tecido cavernoso é essencial para a ereção. É ele que permite a entrada de maior quantidade de sangue no pênis. Na disfunção erétil associada à obesidade, esse mecanismo pode ficar prejudicado.

Neste estudo, financiado pela Fapesp, os pesquisadores dividiram camundongos em três grupos: animais magros, animais obesos e animais obesos tratados com guanosina. A obesidade foi induzida por meio de uma dieta rica em gordura durante 12 semanas. Nas quatro semanas finais desse período, um dos grupos de animais obesos recebeu guanosina por via oral, diluída na água de beber.

Ao término do experimento, a próstata e o corpo cavernoso foram retirados e submetidos a diferentes estímulos em laboratório. Dessa forma, os cientistas mediram a capacidade dos tecidos de contrair e relaxar e compararam a resposta nos três grupos. Entre os testes estava a resposta ao tadalafil, medicamento usado contra a disfunção erétil e que foi aplicado diretamente ao tecido cavernoso.

Na próstata, a obesidade deixou o tecido mais contraído. Como o órgão envolve parte da uretra, esse aumento do tônus muscular pode dificultar a passagem da urina e contribuir para sintomas do trato urinário inferior.

No corpo cavernoso, por sua vez, os camundongos obesos tiveram menor capacidade de relaxamento. A resposta ao tadalafil também estava prejudicada nesses animais.

“Com a guanosina, observamos uma redução da hipercontratilidade da próstata e uma melhora do relaxamento tanto da próstata quanto do corpo cavernoso nos animais obesos”, conta Gabriela Reolon Passos, primeira autora do artigo e pós-doutoranda no Departamento de Farmacologia da FCM-Unicamp. “O tratamento também recuperou parte da resposta ao tadalafil, aproximando-a da observada nos animais magros.”

Como funciona a guanosina

Os pesquisadores também investigaram como a guanosina produzia esses efeitos. Os experimentos apontaram para a participação de duas moléculas sinalizadoras relacionadas ao relaxamento da musculatura, o cGMP e o cAMP.

No corpo cavernoso, os resultados reforçaram a participação da via do cGMP, fundamental para a ereção por promover o relaxamento da musculatura e facilitar a entrada de sangue no pênis. Nos animais obesos, os níveis dessa molécula estavam reduzidos, mas foram restaurados após o tratamento com guanosina.

Na próstata, os experimentos mostraram a participação tanto de mecanismos relacionados ao cGMP quanto de vias ligadas ao cAMP. Quando os pesquisadores bloquearam essas vias, o efeito da guanosina sobre a contração do tecido diminuiu. Além disso, o tratamento aumentou os níveis de cAMP na próstata dos animais obesos, mas não os de cGMP.

“Ao atuar sobre mecanismos que regulam a contração e o relaxamento da musculatura desses tecidos, a molécula pode apontar novos caminhos para o estudo de alterações urogenitais associadas à obesidade”, diz Passos. “Também pode abrir caminhos para o desenvolvimento de novas drogas e aplicações terapêuticas.”

Apesar dos efeitos observados, a pesquisadora ressalta que o trabalho não indica o uso da guanosina para o tratamento da disfunção erétil ou de alterações prostáticas: “Trata-se de um estudo pré-clínico, realizado em camundongos, cujo objetivo é compreender mecanismos biológicos que poderão orientar pesquisas futuras”.

Entre os próximos passos possíveis está avaliar in vitro o efeito da guanosina sobre amostras humanas de próstata e corpo cavernoso, para verificar se os mecanismos encontrados nos camundongos também estão presentes nesses tecidos. Segundo Passos, o grupo pretende ainda explorar outras possíveis aplicações da molécula. Uma delas seria seu uso em modelos experimentais de cistite, com administração diretamente no interior da bexiga. A ideia se baseia na capacidade da guanosina de formar estruturas semelhantes a géis em determinadas condições, o que poderia prolongar o contato da substância com o tecido.

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O artigo Four-week oral guanosine treatment improves prostate and corpus cavernosum relaxation in obese mice pode ser lido em: nature.com/articles/s41598-026-67151-3.

