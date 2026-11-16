O Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina, também é uma oportunidade para alertar sobre fatores de risco que vão além da idade e do histórico familiar. Um deles é a obesidade, condição associada ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer de próstata em estágio avançado. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos da doença por ano no triênio de 2026 a 2028.

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O câncer de próstata é o mais incidente entre os homens brasileiros, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.

A relação entre obesidade e câncer envolve alterações metabólicas e hormonais provocadas pelo excesso de gordura corporal. A condição pode favorecer processos inflamatórios crônicos e resistência à insulina, mecanismos que contribuem para um ambiente propício à progressão de determinados tumores.

De acordo com a nutróloga Andrea Pereira, presidente e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, é fundamental compreender a obesidade como uma doença crônica que exige tratamento e acompanhamento profissional.

“O excesso de gordura corporal provoca alterações metabólicas que afetam diferentes órgãos e sistemas do organismo. Além dos riscos cardiovasculares e metabólicos, a obesidade também está associada ao desenvolvimento de formas avançadas de alguns tipos de câncer, incluindo o de próstata. Por isso, tratar a obesidade é uma questão de saúde e prevenção”, explica.

O cirurgião bariátrico Carlos Schiavon, cofundador da ONG Obesidade Brasil, reforça que o controle do peso deve fazer parte dos cuidados com a saúde masculina. “A obesidade é uma doença multifatorial e seu tratamento precisa ser individualizado. Alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico são fundamentais. Para alguns pacientes, também podem ser indicados tratamentos medicamentosos ou cirurgia bariátrica”, afirma.

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Os especialistas lembram que manter um peso saudável não substitui os cuidados específicos com a próstata. Homens devem conversar com seus médicos sobre a necessidade de avaliação individualizada, considerando idade, histórico familiar e outros fatores de risco.