Mitos e verdades sobre a saúde sexual masculina

A saúde sexual masculina ainda é envolta em tabus e desinformação - um cenário agravado pelos vídeos virais na internet que propagam tratamentos duvidosos e soluções milagrosas sem respaldo científico. Diante da insegurança e do receio de falar abertamente sobre o tema, muitos homens recorrem a conteúdos on-line, muitas vezes enganosos, ao invés de buscar orientação médica adequada.



Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), realizada em 2023 com 1,5 mil homens acima de 40 anos, revelou a dimensão dessa preocupação: 62% declararam ter um alto grau de preocupação com a vida sexual; 52% admitiram já ter falhado na hora H; e 63% disseram estar satisfeitos com o tamanho do pênis (26% apenas parcialmente). Ainda assim, 46% afirmaram que só procuram o médico quando sentem algo de errado.



Aproveitando o mês que marca o Dia do Homem (15 de julho), a SBU reuniu os principais mitos e verdades sobre vida sexual masculina, a fim de desmistificar algumas fake news associadas ao tema.

"Nosso objetivo é conscientizar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde e estimulá-los a procurar um médico para esclarecer dúvidas e orientar sobre a saúde sexual, para que não caiam em armadilhas da internet sem comprovação científica", afirma o presidente da SBU, Luiz Otavio Torres.



Mito. A tadalafila é um medicamento indicado para tratamento de disfunção erétil, sintomas do trato urinário inferior relacionados à hiperplasia prostática benigna (HPB) e hipertensão arterial pulmonar. Apesar de amplamente difundido nas mídias sociais, não existem estudos científicos sérios comprovando que a tadalafila melhore desempenho no treino ou aumente a massa muscular.





“A ideia de que a tadalafila melhora o desempenho físico ou ajuda a ganhar massa muscular é uma fake news que, de tanto ser repetida, virou verdade para muita gente. Isso surgiu porque o medicamento pode causar vasodilatação e uma leve sensação de disposição - mas não há qualquer evidência científica de que melhore rendimento ou resultados em treino. Usar tadalafila com esse fim é arriscado - pode causar queda de pressão, às vezes séria, taquicardia, dor de cabeça e no corpo, distúrbios visuais e interações perigosas com outros medicamentos e suplementos. Além disso, banalizar o uso pode levar à dependência psicológica e até mascarar problemas reais de saúde. É um remédio sério, com indicações claras. Atalhos que prometem performance fácil muitas vezes levam a perigosas consequências”, esclarece a diretora de comunicação e coordenadora das campanhas de awareness da SBU, Karin Jaeger Anzolch.





Tomar Ozempic aumenta o tamanho do pênis



Mito. O Ozempic, medicamento que vem sendo utilizado para emagrecimento, não tem relação com o crescimento peniano. A impressão de aumento na realidade está relacionada à perda de gordura, que faz com que a parte do pênis que ficava “escondida” na gordura pubiana apareça, gerando a falsa impressão.

“O Ozempic é um medicamento injetável para o tratamento do diabetes tipo 2, e o uso não tem melhora no tamanho do pênis. Ainda devemos ressaltar os efeitos adversos, como náuseas, vômitos, constipação intestinal e raramente causar pancreatite”, alerta o coordenador do Departamento de Andrologia, Reprodução e Sexualidade da SBU, Fernando Facio.





O uso da tadalafila por jovens aumenta o desejo sexual



Mito. O medicamento não age sobre o desejo sexual e sem indicação médica pode gerar dependência psicológica.





Ejaculação precoce pode ser causada por fatores psicológicos



Verdade. A ejaculação precoce é um distúrbio comum, frequentemente ligado a causas psicológicas como ansiedade, estresse e insegurança. Embora mais frequente no início da vida sexual, também pode afetar homens em outras fases. O mais importante é saber que há tratamento - com abordagem que pode incluir terapia e medicação - e que não há motivo para vergonha ao buscar ajuda especializada.







Só idosos sofrem com disfunção erétil



Mito. A incidência de disfunção erétil aumenta com a idade, mas não é restrita a idosos. Ela pode estar ligada a fatores como consumo de bebida alcoólica, tabagismo, hipertensão, problemas cardiovasculares, diabetes e até questões psicológicas.





Usar anabolizantes pode causar infertilidade



Verdade. O uso de esteroides anabolizantes pode alterar o eixo hormonal e levar ao bloqueio da produção natural de testosterona e de espermatozoides, podendo comprometer a fertilidade, às vezes de forma permanente.



“O uso de esteroides anabolizantes tem como consequências também irritabilidade, ansiedade, insônia, acne, atrofia testicular, ginecomastia, hipertensão arterial, cardiomiopatias e hepatotoxicidade”, acrescenta Facio.



O tamanho do pênis influencia no desempenho sexual



Mito. O desempenho sexual está relacionado a diversos fatores, como desejo, saúde cardiovascular, intimidade e confiança, e não ao tamanho do órgão genital.





Qualquer homem pode se submeter a alongamento peniano



Mito. Procedimentos para alongamento peniano têm indicação restrita, como nos casos de micropênis, pênis embutido, malformações ou amputações, e devem ser realizados exclusivamente por urologistas habilitados. Já os preenchimentos penianos, usados para aumento da espessura, envolvem a injeção de substâncias no órgão. Apesar de populares, podem causar complicações graves — como lesão de vasos e nervos, infecção e dano permanente ao órgão — especialmente quando feitos por não especialistas com materiais e ambientes inadequados.

“A maioria dos homens que procura por procedimentos estéticos penianos é portadora de um pênis normal, sem anormalidades ou defeitos anatômicos. Cabe também ao urologista que se propõe a fazer esses procedimentos identificar aqueles que têm um transtorno dismórfico-corporal, uma doença mental que se caracteriza pelo foco obsessivo em uma característica corporal, levando à busca abusiva e arriscada por procedimentos estéticos”, ressalta o diretor da Escola Superior de Urologia da SBU, Roni de Carvalho Fernandes.



Tomar testosterona não apresenta riscos e ajuda na performance sexual



Mito. Apesar de ser um hormônio essencial para a vida sexual masculina, a testosterona só deve ser usada com orientação médica e seu consumo sem que haja déficit no organismo pode gerar efeitos colaterais graves.



“O consumo de testosterona pode melhorar a performance sexual quando seu nível está baixo no sangue e a reposição é orientada por um médico especialista”, esclarece Torres.



Masturbação faz mal à saúde



Mito. A masturbação não faz mal à saúde, mas sua prática de forma excessiva pode impactar negativamente na relação a dois e até mesmo causar dependência.

Exames de rotina ajudam a prevenir problemas sexuais



Verdade. Consultas regulares com o urologista permitem identificar precocemente condições que afetam a vida sexual, como diabetes, hipertensão, varicocele e desequilíbrios hormonais.





A vasectomia pode afetar a libido



Mito. A vasectomia não tem nenhuma relação com o desejo sexual. Ela consiste no bloqueio do canal deferente, responsável por levar os espermatozoides dos testículos para a uretra. Após a cirurgia o homem continua ejaculando, porém sem espermatozoides. A sensação do orgasmo permanece a mesma.

