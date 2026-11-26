Dificuldade para urinar, disfunção erétil e dor estão entre os sintomas que muitos homens subestimam ou deixam de relatar na consulta, segundo o oncologista clínico Flávio Cárcano, da Rede Mater Dei. Ao mesmo tempo, cresce o número de pacientes que, antes de falar com o médico, levam suas dúvidas à inteligência artificial (IA).

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No câncer de próstata, adiar a avaliação é muito arriscado, porque a doença costuma não dar sinais na fase inicial, justamente quando as chances de cura são maiores. É o tumor mais frequente entre os homens brasileiros, excluídos os de pele não melanoma. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 77.920 casos novos por ano no país entre 2026 e 2028, o equivalente a 30,5% dos cânceres masculinos. Em Minas Gerais, são 10.290 casos por ano.



“Os homens são mais reticentes que as mulheres em contar o que sentem. Muitas informações só aparecem depois, porque os sintomas são minimizados. Se procurassem uma avaliação quando eles ainda eram leves, mesmo que só para tirar a dúvida, a investigação e o diagnóstico poderiam ser feitos mais cedo”, afirma Flávio, que atua nas unidades Contorno e Betim-Contagem.



O oncologista clínico Luiz Flávio Penna Coutinho, coordenador do Serviço de Oncologia nas unidades Agostinho e Nova Lima, reconhece que o assunto é muito menos tabu nos dias de hoje. O homem fala de PSA com mais naturalidade e, muitas vezes, são as mulheres da família que o levam ao médico. A procura, porém, se concentra em novembro e cai no resto do ano.



Segundo ele, cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados já em estágio avançado. “Vários fatores se somam. Há uma questão cultural, a ideia de que o homem é forte, não adoece e não precisa de médico. Há o medo do diagnóstico. Há o preconceito com o toque retal, ligado a uma noção equivocada de masculinidade. E há barreiras práticas, como horários de atendimento que coincidem com o trabalho”, afirma.



Quando aparecem, os sintomas urinários e a disfunção erétil costumam estar ligados à hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata que não é câncer. Por isso a orientação é não esperar sinal nenhum para procurar o urologista. A avaliação começa com o PSA, um exame de sangue, e, quando indicado, o toque retal. Se houver alteração, o passo seguinte costuma ser a ressonância magnética multiparamétrica e, se ela mostrar área suspeita, a biópsia, único exame que confirma o câncer.



A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda avaliação individualizada a partir dos 50 anos, a partir dos 45 para homens negros ou com parentes de primeiro grau que tiveram a doença e a partir dos 40 para quem tem mutações genéticas hereditárias.

Inteligência artificial



Um exemplo é o paciente que abre o resultado do laboratório, encontra o PSA alterado e pergunta à ferramenta o que aquilo significa. O risco está na interpretação, alerta Flávio. Dependendo de como a pergunta foi feita e do contexto informado, o homem pode entender a resposta de forma errada e adiar a consulta ou o tratamento.

Para ele, a ferramenta também pode ajudar. As plataformas estão mais precisas e costumam recomendar uma consulta ao fim da resposta. O paciente chega entendendo o que pode ser urgente e quais são os cenários de diagnóstico e de tratamento, e a conversa fica mais fácil.



“Cada vez mais o paciente vem com as informações listadas pela IA e confronta as opções de tratamento com o médico, para entender se compensa seguir um caminho ou outro. A IA pode ajudar com informação antecipada, mas jamais vai substituir o julgamento médico”, conta Flávio. Segundo ele, esse julgamento depende de conhecer o contexto de vida do paciente, os valores dele, o suporte social que tem, as comorbidades e a funcionalidade, além do exame físico, que inclui o toque retal.



Sequelas



Incontinência urinária e disfunção erétil não costumam ser sintomas do câncer de próstata no momento do diagnóstico. São possíveis consequências do tratamento, sobretudo da cirurgia, uma das opções quando o tumor é descoberto cedo. Se falar de PSA ficou mais fácil, o medo dessas sequelas ainda é tabu, segundo Flávio, e muitas vezes fica restrito ao relacionamento, sem chegar ao médico. "Há quem adie o tratamento, mas o mais comum, depois do diagnóstico, é o paciente procurar alternativas que evitem esse risco."



Idade e condição prévia também contam. Quanto mais jovem o paciente, menor o risco. Um homem mais velho que já tem disfunção erétil antes da operação tem mais chance de ver o quadro piorar.

Segundo Luiz Flávio, ter câncer de próstata não significa necessariamente tratamento agressivo. Muitos tumores de baixo risco podem ser apenas acompanhados, na chamada vigilância ativa, evitando tratamentos e efeitos colaterais desnecessários. Quando o tumor está restrito à próstata, as taxas de cura são muito altas. Em casos localizados e operados, sem metástase, a cura pode chegar a 98%.



Na cirurgia, a visão ampliada em 3D e os movimentos mais precisos da plataforma robótica facilitam a preservação dos nervos e das estruturas ligadas à continência e à ereção, explica o especialista. Há também menos sangramento, menos dor, cortes menores e internação mais curta. Os riscos seguem sendo os da cirurgia de próstata por qualquer técnica. “O robô por si só não elimina esses riscos, e a experiência do cirurgião pesa tanto quanto a tecnologia”, afirma.



Flávio acrescenta que, com a evolução da tecnologia e a experiência acumulada pelos cirurgiões, estudos mais recentes mostram recuperação melhor da continência e menor risco de disfunção sexual, resultados que ainda estão em acompanhamento.



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A orientação do oncologista é levar para a consulta justamente o que costuma ficar de fora: o sintoma que parece pequeno, o medo das sequelas e o que se leu na internet ou numa ferramenta de IA.

