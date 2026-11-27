Cerca de 18,5 mil homens morreram de câncer de próstata no Brasil em 2025, uma média de 50 por dia. Os dados do Ministério da Saúde, divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), mostram que as mortes pela doença cresceram 20% em dez anos. O cenário reforça a importância do Novembro Azul e a necessidade de ampliar o acesso dos homens à assistência médica.

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O policial rodoviário Márcio Antônio de Souza, de 64 anos, começou a cuidar da próstata aos 40. A decisão foi motivada pelo histórico familiar. “Meu pai teve hiperplasia prostática e, por isso, decidi fazer o acompanhamento”, conta. No início deste ano, um exame apontou aumento do PSA, substância medida no sangue que pode indicar alterações na próstata. Uma biópsia confirmou o câncer.

Márcio passou por cirurgia robótica em 19 de outubro e está em recuperação. “Estou bem, já voltei a dirigir e estou seguindo as orientações médicas”, afirma.

A experiência do policial mostra a importância do acompanhamento individualizado. O urologista Fernando Marsicano explica que o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas nas fases iniciais. “Muitos homens procuram atendimento apenas quando alguma alteração interfere na rotina. A consulta também deve servir para conhecer os riscos individuais e discutir os cuidados necessários em cada fase da vida”, destaca.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados 77.920 novos casos da doença por ano no Brasil entre 2026 e 2028. O risco aumenta com a idade, especialmente após os 60 anos. Ter pai ou irmão com câncer de próstata também merece atenção. Já o aumento benigno da próstata, como o apresentado pelo pai de Márcio, não significa predisposição hereditária ao câncer.

“Não existe uma orientação única para todos. O histórico familiar, a idade e as condições de saúde ajudam a definir quando e como investigar possíveis alterações”, explica Fernando Marsicano.

O teste de PSA e o exame de toque retal podem contribuir para a investigação, mas apresentam limitações. O Ministério da Saúde e o INCA não recomendam exames indiscriminados em homens sem sintomas, devido ao risco de diagnósticos e tratamentos desnecessários. A decisão deve considerar benefícios e possíveis consequências.

“Um PSA elevado não significa necessariamente câncer. Cada resultado precisa ser interpretado com cuidado, e nem todo tumor identificado exige tratamento imediato”, esclarece o urologista.

O histórico familiar, a idade e as condições de saúde ajudam a definir quando e como investigar possíveis alterações, explica o urologista Fernando Marsicano Arquivo Pessoal

Dificuldade para urinar, sangue na urina e mudanças persistentes no fluxo urinário exigem avaliação, embora possam ter outras causas. Quando o câncer é confirmado, o tratamento depende das características da doença e pode incluir acompanhamento, cirurgia ou radioterapia.

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Para Fernando Marsicano, o Novembro Azul deve estimular uma mudança que ultrapasse o mês de campanha. “Precisamos fazer com que o homem procure assistência médica também quando está bem. O cuidado contínuo permite identificar alterações, esclarecer dúvidas e tomar decisões com mais segurança."