Alimentação saudável é aliada na prevenção do câncer de próstata

A campanha de conscientização sobre a saúde do homem ganha um reforço importante: a alimentação equilibrada pode ser uma grande aliada na prevenção de doenças da próstata e no fortalecimento do sistema imunológico. De acordo com Denise Perez, professora do curso de nutrição da Una, escolhas simples à mesa fazem toda a diferença para a saúde masculina, especialmente a partir dos 40 anos.

“Alimentos ricos em licopeno, como tomate, melancia, goiaba e pimentão vermelho, têm potente ação antioxidante e ajudam a proteger as células da próstata”, explica a nutricionista. Ela destaca também os peixes ricos em ômega-3, como salmão, sardinha e atum, que auxiliam na redução de processos inflamatórios.

Além disso, oleaginosas e sementes como castanhas, nozes, chia e abóbora são fontes de zinco e selênio, minerais fundamentais para o bom funcionamento da próstata e do sistema imunológico.

Denise ressalta que os antioxidantes, vitaminas e minerais são essenciais para proteger o organismo contra o envelhecimento celular e o desenvolvimento de tumores. “O licopeno, a vitamina E e o selênio são particularmente importantes para proteger as células da próstata, enquanto as vitaminas A, C, D e minerais como zinco e ferro fortalecem as defesas do organismo”, complementa.



Estudos científicos apontam que há uma relação direta entre hábitos alimentares e o risco de câncer de próstata. Dietas ricas em gorduras saturadas, carnes processadas e açúcar aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença. Em contrapartida, frutas, vegetais, grãos integrais e peixes exercem efeito protetor e ajudam a reduzir inflamações sistêmicas.

Para manter a saúde em dia, a professora recomenda mudanças simples na rotina alimentar:

Incluir duas a três porções semanais de peixes ricos em ômega-3

Consumir tomate cozido (aumenta a absorção do licopeno)

Priorizar alimentos integrais

Aumentar o consumo de frutas e verduras coloridas

Manter boa hidratação

Evitar o excesso de álcool

“A partir dos 40 anos, o corpo passa por alterações hormonais e imunológicas, por isso é fundamental adotar uma alimentação que preserve a massa magra, reduza inflamações e mantenha o intestino saudável. Uma dieta rica em fibras, antioxidantes e gorduras boas ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir doenças crônicas”, afirma a professora.

Mais do que um cuidado pontual, Denise reforça que a prevenção começa no prato e se consolida no estilo de vida. Pequenas escolhas diárias podem somar grandes resultados ao longo do tempo.

