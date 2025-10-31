Anemia por falta de ferro compromete de maneiras inesperadas

A deficiência de ferro – mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva – é uma condição que afeta cerca de 30% das brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022. Informações do DataSus mostram que, de janeiro a maio deste ano, 6.602 internações foram causadas por esse quadro em todo o país, sendo mais prevalente no sexo feminino e em idosos, que correspondem a 52% dos afetados por faixa etária.

Embora associada comumente à fadiga e à palidez, os impactos da anemia por deficiência de ferro vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. Segundo o médico Márcio Nunes, coordenador do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa, a falta desse mineral essencial pode ter implicações profundas e surpreendentes em diversos sistemas do corpo.

"Os sintomas clássicos são, muitas vezes, inespecíficos e podem estar associados a outras doenças", diz o especialista. São eles:

Cansaço

Problemas de concentração e memória

Baixa produtividade

Palidez cutânea e das mucosas

Unhas quebradiças e esbranquiçadas

e esbranquiçadas Falta de ar

Tontura

Ainda de acordo com Márcio, a anemia ocorre quando há redução na concentração de hemoglobina no sangue, proteína presente nos glóbulos vermelhos responsável por transportar o oxigênio pelo corpo. “Quando falta ferro, há menor oxigenação dos tecidos e órgãos, o que leva ao surgimento dos sintomas característicos da doença”, explica o médico.

O que ela pode desencadear?

De acordo com especialistas, a condição causa impactos que vão além dos sinais mais comuns:

Raciocínio lento

A deficiência de ferro está associada a prejuízo no desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças, e também a dificuldades de concentração, memória e raciocínio em adultos.

Síndrome das pernas inquietas

Há associação entre a síndrome das pernas inquietas (SPI) e a anemia ferropriva — ou mais especificamente, com a deficiência de ferro. A SPI, também chamada de doença de Willis-Ekbom, é um distúrbio neurológico caracterizado por uma vontade incontrolável de mover as pernas, geralmente acompanhada por sensações desconfortáveis. Os sintomas pioram em repouso, especialmente à noite, e podem afetar seriamente o sono.

Saúde mental

De acordo com Márcio, a ligação entre anemia e depressão ou ansiedade também é reconhecida. A fadiga crônica e o comprometimento da função cerebral causados pela anemia podem contribuir para quadros de saúde mental mais graves.

Agravamento de problemas musculares

A anemia compromete a oxigenação muscular, o que pode, com o tempo, levar à fraqueza muscular e perda de massa magra (sarcopenia), principalmente em idosos.

Impactos no coração e no sistema circulatório

A relação entre anemia e sobrecarga cardíaca é bem estabelecida na cardiologia. Em casos mais graves, pode haver desenvolvimento de insuficiência cardíaca, especialmente se a anemia não for tratada.

Como resolver?

A deficiência de ferro é uma condição silenciosa que pode comprometer a qualidade de vida. A causa desta anemia varia de acordo com a idade e sexo. Por isso, ela necessita de orientação médica para diagnóstico e tratamento adequados.

“Simples mudanças na dieta ou suplementação podem fazer a diferença, dependendo da causa que está ocasionando a anemia, na maioria das vezes, porém, em condições mais específicas, a decisão de prescrever a terapia por infusão – que entrega doses mais elevadas de ferro à corrente sanguínea de maneira direta e imediata – é individualizada e baseada na avaliação clínica do paciente e nos resultados de exames laboratoriais”, orienta Márcio.

A administração de ferro por infusão é indicada, principalmente, para pacientes com resposta inadequada ao tratamento oral por diversas razões – como ineficácia do suplemento, má absorção do mineral por causa de doenças inflamatórias intestinais, cirurgias bariátricas ou problemas gástricos e doença renal crônica – ou pela necessidade de reposição rápida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia