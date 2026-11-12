Marteladas no rosto não esculpem a mandíbula e podem causar deformidades

Uma prática que parece saída de um roteiro de ficção circula nas redes sociais e desperta a preocupação entre profissionais de saúde: adolescentes e jovens que batem no próprio rosto com martelos e outros objetos rígidos para tentar modificar o formato da mandíbula, das maçãs do rosto e do queixo.

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Conhecida como bone smashing, a prática integra o universo do looksmaxxing, uma subcultura digital que estimula, principalmente entre o público masculino jovem, a busca pela máxima atratividade física, muitas vezes sem considerar os riscos à saúde.

A promessa divulgada por alguns influenciadores é de que pequenas fraturas provocadas pelas pancadas fariam os ossos se regenerar com mais volume e definição, criando um rosto considerado harmônico. A explicação, porém, distorce princípios da biologia óssea e não tem comprovação científica. Em vez de remodelar a face de maneira controlada, os impactos podem provocar lesões e alterações imprevisíveis, com consequências funcionais e estéticas.



“O osso não responde a pancadas desordenadas como se estivesse sendo esculpido. O que esse tipo de impacto provoca é um trauma. Dependendo da intensidade e da região atingida, pode haver fraturas, deslocamentos, lesões nos tecidos e alterações permanentes na estrutura facial. Não existe fundamento científico para afirmar que bater no próprio rosto vai produzir uma mandíbula mais definida ou uma face mais harmônica”, alerta o professor Mário Cappellette Jr., presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Estado de São Paulo (ABO-SP).

O profissional ainda explica que a face é formada por um conjunto complexo de ossos, articulações, músculos, nervos, vasos sanguíneos e estruturas dentárias que trabalham de maneira integrada. “Pancadas na região das maçãs do rosto podem atingir os ossos zigomáticos e a região das órbitas; impactos na mandíbula provocam fraturas, alterações na articulação temporomandibular e mudanças no encaixe dos dentes. Também podem ocorrer danos aos nervos responsáveis pela sensibilidade facial, lesões dentárias, dor persistente e dificuldade para mastigar”, alerta.



Os efeitos dos impactos podem persistir mesmo depois da fase inicial da lesão. Quando uma fratura não se consolida no alinhamento adequado, pode provocar assimetrias faciais, alterações no contorno do rosto e problemas na mordida. As pancadas na região próxima aos olhos também podem atingir as estruturas que protegem o globo ocular e, em casos mais graves, comprometer a visão. Entre adolescentes, os impactos merecem atenção adicional, uma vez que os ossos da face ainda estão em desenvolvimento e lesões nessa fase podem interferir no crescimento e na formação da estrutura facial.

“A harmonia facial depende da relação entre diferentes estruturas anatômicas. Quando uma pessoa provoca fraturas ou lesões sem controle, não tem como determinar onde o osso vai se romper nem como vai cicatrizar. O resultado pode ser justamente o oposto do que esses conteúdos prometem: assimetria, deformidade, prejuízo à mastigação e necessidade de tratamentos complexos para reparar os danos”, explica Mário.

Uma das justificativas utilizadas para defender o bone smashing é a chamada Lei de Wolff, princípio segundo o qual o tecido ósseo se adapta às cargas mecânicas às quais é submetido. A questão é que essa adaptação ocorre em condições fisiológicas e sob estímulos controlados, como parte do funcionamento normal do organismo. Não significa que impactos violentos e repetidos sejam capazes de produzir crescimento ósseo estético. Confundir adaptação óssea com agressão física é um erro que pode custar caro à saúde.



Para o presidente da ABO-SP, a disseminação desse tipo de conteúdo exige atenção de pais, responsáveis e profissionais que acompanham adolescentes. A exposição constante a imagens idealizadas, padrões estéticos rígidos e promessas de transformação rápida pode intensificar a insatisfação com a própria aparência e levar jovens a comportamentos de risco.

“Os responsáveis precisam observar mudanças de comportamento, preocupação excessiva com características físicas e tentativas de reproduzir desafios ou procedimentos vistos na internet. O caminho não é ridicularizar nem repreender de forma agressiva, mas conversar, acolher e buscar orientação. Quando existe sofrimento intenso com a aparência ou comportamento de autoagressão, a avaliação de um profissional de saúde mental também é importante”, recomenda.



O especialista orienta os jovens a não tentar qualquer intervenção facial por conta própria. “Quem deseja modificar características do rosto deve procurar profissionais habilitados e especializados, que possam avaliar a anatomia, as necessidades reais e os riscos de cada procedimento.”

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“Se o jovem já realizou impactos no rosto, deve passar por avaliação de saúde, mesmo que os sinais iniciais pareçam leves. Dor intensa, alteração na mordida, dormência, inchaço importante, dificuldade para abrir a boca ou qualquer alteração visual exigem atendimento médico imediato”, alerta Mário.