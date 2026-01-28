Proibidas, fitas clareadoras viram trend e colocam saúde bucal em risco

O TikTok se consolidou como um dos principais influenciadores dos hábitos de consumo, transformando produtos comuns em verdadeiras febres digitais. A trend da vez envolve as chamadas fitas clareadoras, que prometem dentes mais brancos em poucos minutos e sem sair de casa.

Vendidas como soluções práticas, acessíveis e quase milagrosas, elas acumulam milhões de visualizações e despertam o interesse de quem busca resultados rápidos. No entanto, por trás dos vídeos virais e dos sorrisos perfeitos exibidos nas redes sociais, especialistas fazem um alerta: o uso indiscriminado dessas fitas pode trazer riscos reais à saúde bucal.

De acordo com a dentista Anna Karolina Ximenes, da IGM Odontologia para Família, o clareamento caseiro feito sem a supervisão de um cirurgião-dentista e com produtos não apropriados pode causar sérios danos. “Muitas dessas fitas clareadoras populares no TikTok não passam por testes rigorosos nem têm aprovação de órgãos reguladores. Algumas nem possuem agentes clareadores adequados e funcionam apenas como abrasivos, que acabam atacando o esmalte dos dentes”, explica.

O uso repetido desses produtos pode provocar desgaste do esmalte, aumento da sensibilidade dentária, dor ao consumir alimentos quentes ou frios e até facilitar o surgimento de cáries. Além disso, há riscos para os tecidos da boca. “Sem orientação profissional, é comum ocorrer irritação ou até queimaduras na gengiva e na mucosa oral”, alerta a dentista.

Anna Karolina reforça que cada pessoa possui condições bucais diferentes e que o que parece funcionar para alguém nas redes sociais pode causar prejuízos em outra. “Seguir tendências sem informação adequada pode resultar em problemas difíceis e caros de tratar. Antes de qualquer tipo de clareamento, o ideal é sempre procurar um dentista especialista”, orienta.