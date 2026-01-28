Assine
overlay
Início Saúde
TIK TOK

Proibidas, fitas clareadoras viram trend e colocam saúde bucal em risco

Promessa de dentes mais brancos em poucos minutos pode causar danos ao esmalte, à gengiva e aumentar a sensibilidade

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/01/2026 15:24

compartilhe

SIGA
x
Clareamento caseiro feito sem a supervisão de um cirurgião-dentista e com produtos não apropriados pode causar sérios danos
Clareamento caseiro feito sem a supervisão de um cirurgião-dentista e com produtos não apropriados pode causar sérios danos crédito: Freepik

O TikTok se consolidou como um dos principais influenciadores dos hábitos de consumo, transformando produtos comuns em verdadeiras febres digitais. A trend da vez envolve as chamadas fitas clareadoras, que prometem dentes mais brancos em poucos minutos e sem sair de casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vendidas como soluções práticas, acessíveis e quase milagrosas, elas acumulam milhões de visualizações e despertam o interesse de quem busca resultados rápidos. No entanto, por trás dos vídeos virais e dos sorrisos perfeitos exibidos nas redes sociais, especialistas fazem um alerta: o uso indiscriminado dessas fitas pode trazer riscos reais à saúde bucal.

Leia Mais

De acordo com a dentista Anna Karolina Ximenes, da IGM Odontologia para Família, o clareamento caseiro feito sem a supervisão de um cirurgião-dentista e com produtos não apropriados pode causar sérios danos. “Muitas dessas fitas clareadoras populares no TikTok não passam por testes rigorosos nem têm aprovação de órgãos reguladores. Algumas nem possuem agentes clareadores adequados e funcionam apenas como abrasivos, que acabam atacando o esmalte dos dentes”, explica.

O uso repetido desses produtos pode provocar desgaste do esmalte, aumento da sensibilidade dentária, dor ao consumir alimentos quentes ou frios e até facilitar o surgimento de cáries. Além disso, há riscos para os tecidos da boca. “Sem orientação profissional, é comum ocorrer irritação ou até queimaduras na gengiva e na mucosa oral”, alerta a dentista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Anna Karolina reforça que cada pessoa possui condições bucais diferentes e que o que parece funcionar para alguém nas redes sociais pode causar prejuízos em outra. “Seguir tendências sem informação adequada pode resultar em problemas difíceis e caros de tratar. Antes de qualquer tipo de clareamento, o ideal é sempre procurar um dentista especialista”, orienta.

Tópicos relacionados:

saude saude-bucal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay