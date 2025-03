Por que Anvisa determinou suspensão das vendas de creme dental da Colgate

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na quinta-feira (27) a suspensão da venda de um creme dental da Colgate, após relatos de efeitos adversos em consumidores.

Em nota, a Colgate afirmou que entrou com um recurso na Anvisa que resultou na suspensão automática da interdição ainda na quinta-feira.

A empresa disse ainda que o produto não oferece riscos à saúde, "mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes".

O creme dental envolvido na polêmica é o Total Clean Mint, produto que substituiu a linha Total 12 da marca em julho de 2024.

Qual foi a decisão da Anvisa?

Segundo a decisão sobre a interdição publicada pela Anvisa no Diário Oficial de quinta-feira, a agência de vigilância sanitária verificou um aumento na taxa de eventos adversos da nova formulação em comparação à fórmula anterior.

Os efeitos teriam sido causados pela sensibilidade de alguns consumidores ao fluoreto de estanho, um agente de cuidado bucal que faz parte da formulação do creme dental.

De acordo com a Anvisa, os efeitos adversos notificados foram lesões bucais, sensações dolorosas, sensação de queimação/ardência, inflamação gengival, e edema labial.

Ainda segundo a agência, os sintomas impactaram "significativamente a qualidade de vida dos consumidores" e resultaram em, em alguns casos, "em custos médicos, afastamento do trabalho, dificuldades para se alimentar e se comunicar, e sofrimento emocional."

A determinação feita pela Anvisa foi de interdição cautelar de todos os lotes da pasta de dente. Isso significa que o produto não deveria ser consumido ou comercializado pelos próximos 90 dias, ou até que fosse comprovada a sua segurança.

A interdição, porém, não implica no recolhimento do produto. Em casos como esse, os pontos de venda devem apenas separar e garantir que o produto não seja exposto ao consumo ou uso.

Ao publicar sua decisão sobre a interdição, a Anvisa ainda orientou que os consumidores checassem a embalagem secundária (cartucho de cartolina) para saber se o produto que está em sua residência está sujeito à interdição.

"Procure no rótulo o número do processo, na Anvisa, que é 25351.159395/2024-82", disse a agência. Caso?o consumidor tenha somente a bisnaga, a orientação é verificar se na composição do creme consta a substância "fluoreto estanoso".

Suspensão da interdição

Em nota enviada à reportagem, a Colgate afirmou que entrou com um recurso que resultou na suspensão automática da interdição pela Anvisa.

A empresa disse ainda que segue tomando todas as medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto.

"É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes — como fluoreto de estanho, corantes ou sabores. Nossas equipes estão preparadas para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Total Clean Mint com autoridades, profissionais, clientes e consumidores", diz a nota.

A BBC Brasil entrou em contato com a Anvisa em busca de mais esclarecimentos sobre a suspensão da interdição e o andamento do processo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Leia abaixo o posicionamento completo da Colgate:

A Colgate reforça seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos. Estamos cientes da decisão da Anvisa por uma interdição cautelar ao creme dental Total Clean Mint, que não implica no recolhimento do produto. A companhia entrou com recurso que resultou na suspensão automática dessa interdição na quinta-feira (27). Seguimos tomando todas medidas cabíveis para interagir com a Anvisa e demonstrar a segurança do produto. É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes - como fluoreto de estanho, corantes ou sabores. Nossas equipes estão preparadas para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Total Clean Mint com autoridades, profissionais, clientes e consumidores.