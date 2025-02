Anvisa não recomenda cloro com sal em ralos para combater a dengue; mistura é pouco eficaz

Em meio à alta de casos de dengue registrados no Brasil em 2025, voltou a circular em fevereiro uma mensagem com milhares de interações atribuindo à Vigilância Sanitária a recomendação do uso de cloro e sal em ralos para combater a proliferação do mosquito que transmite a doença. Embora a limpeza de ralos esteja entre as ações preventivas aconselhadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou que indique o uso dessa mistura, e especialistas informaram à AFP que ela tampouco é eficaz.

"Utilidade Pública Vigilância Sanitária pede, como medida de segurança: Colocar meio copo de cloro e uma colher de sal, na segunda e na sexta-feira, em todos os ralos que tiver em sua casa. O problema da dengue está mais sério, em escala de epidemia nacional", diz a imagem que circula no Instagram, no Facebook, no Threads, no TikTok e no YouTube.

O conteúdo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar mensagens vistas em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

Apesar de o número de casos da dengue em 2025, até o momento, ser menor ao registrado no mesmo período em 2024, o número de pessoas infectadas tem crescido, o que levou o estado de São Paulo a decretar situação de emergência da doença.

Entre as recomendações dos órgãos de saúde para controlar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, está o cuidado com ralos, que são lugares propícios à formação de criadouros do inseto.

Contudo, a mensagem que circula não é uma recomendação da vigilância sanitária.

Anvisa negou autoria

Uma busca no Google com os termos "dengue" e "cloro e sal" levou a notas de vigilâncias sanitárias e órgãos de saúde de diferentes cidades, publicadas entre 2024 e 2025. Os comunicados desmentem a autoria da mensagem e afirmam que a mistura não é eficaz como medida de combate à dengue. A pesquisa também mostrou que o conteúdo circula, pelo menos, desde 2019.

Embora as peças de desinformação não especifiquem de qual cidade seria a recomendação da vigilância sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou, em e-mail ao Checamos, que"não orienta o uso de ‘cloro’ e ‘sal’ para combate da dengue".

"A Agência vem combatendo a proliferação de ‘receitas’ ou ‘misturinhas’ junto às mídias sociais, alertando para o risco de acidentes como irritações da pele e olhos, além de intoxicação. Nesse sentido, somente indica o uso de produtos saneantes regulares com a observação das orientações do rótulo quanto ao modo de uso, finalidade e cuidados indicados pelo fabricante", disse a entidade, em nota enviada em 19 de fevereiro.

Medida pouco eficaz

A nota da Anvisa ainda destaca que rótulos de água sanitária (cloro) descrevem que ela é eficaz para combater o crescimento das larvas do mosquito, entendimento reafirmado por Denise Valle, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

No entanto, não é uma solução duradoura:"O cloro, ele realmente é uma coisa que combate, só que a meia-vida é de oito horas. Isso significa que daqui a oito horas vai ter metade do cloro que você colocou. E outra, quando você coloca no ralo, é um lugar de passagem de água. Teoricamente, além de você ter o cloro com a meia-vida degradando, mesmo que ele estivesse lá parado, você vai ter ele sendo diluído pela água que está passando ali. Então, isso[a mistura]não faz muito sentido", explicou Denise.

Melissa Falcão, infectologista e membro do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), concorda: "Não há comprovação de que a mistura de cloro e sal é eficaz para combater a dengue quando adicionados ao ralo".

As especialistas consideram que a melhor forma de combater a proliferação das larvas do transmissor da dengue em ralos é de forma"mecânica", seja mantendo os dispositivos fechados ou aplicando uma tela menor do que o mosquito para impedir sua passagem.

"Ao acreditar em boatos sem comprovação, muitas vezes as pessoas deixam de fazer o principal, que é procurar locais com acúmulo de água ao menos uma vez na semana em suas casas e locais de trabalho, eliminando assim os criadouros do mosquito", afirmou Melissa.