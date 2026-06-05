Estalos nas articulações: por que acontecem e quando se preocupar

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Estalar os dedos, o pescoço ou os joelhos ao se agachar é uma experiência comum para muitas pessoas, independentemente da idade. Na maioria das vezes, esses sons, conhecidos tecnicamente como crepitação, são inofensivos e não indicam nenhum problema de saúde.

No entanto, é importante saber diferenciar um estalo normal dos sinais de que algo pode não estar bem com suas articulações. A causa mais comum para os estalos articulares é um fenômeno chamado cavitação.

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Nossas articulações são lubrificadas por um fluido chamado líquido sinovial, que contém gases dissolvidos, como oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Quando você movimenta a articulação de forma rápida, como ao estalar os dedos, a pressão dentro dela diminui.

Isso permite que os gases formem pequenas bolhas. O som que ouvimos não é de ossos se chocando, mas sim do momento em que essas bolhas se formam rapidamente, produzindo o estalo. Após o estalo, leva um tempo para que os gases se dissolvam novamente no líquido, e é por isso que você não consegue estalar a mesma articulação logo em seguida.

Quando os estalos são um sinal de alerta?

Embora a maioria dos estalos seja benigna, eles podem ser um sinal de alerta se vierem acompanhados de outros sintomas. Fique atento e procure um médico se, além do barulho, você sentir:

Dor : Se o estalo é consistentemente doloroso, não é normal.

Inchaço ou vermelhidão: A presença de inflamação na área da articulação é um sinal de que algo precisa ser investigado.

Travamento : Se a articulação "trava" ou fica presa em uma posição após o estalo.

Limitação de movimento: Dificuldade ou redução na capacidade de mover a articulação normalmente.

Sensação de instabilidade: Sentir que a articulação está "frouxa" ou vai "sair do lugar".

Outras possíveis causas

Além da cavitação, os estalos podem ser causados pelo movimento de tendões e ligamentos sobre as proeminências ósseas da articulação. Com o envelhecimento, a cartilagem que reveste os ossos pode se desgastar (um processo conhecido como artrose ou osteoartrite), tornando a superfície mais irregular e causando ruídos e atritos durante o movimento.

Em resumo, se os seus estalos são esporádicos e não vêm acompanhados de dor ou outros sintomas, não há motivo para preocupação. Contudo, se você notar dor, inchaço, vermelhidão ou qualquer limitação em seus movimentos, é fundamental buscar a avaliação de um ortopedista para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.