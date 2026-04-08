Formigamento no braço: quando é inofensivo e quando pode ser um alerta grave

O formigamento no braço é um sintoma comum em pronto-atendimentos e consultórios. Muitas vezes, ele é associado a situações simples, como apoiar o cotovelo por muito tempo na mesa ou dormir em posição inadequada. Em outros casos, porém, essa sensação de agulhadas, dormência ou perda de sensibilidade pode sinalizar problemas neurológicos, ortopédicos, metabólicos ou cardiovasculares que exigem investigação. A palavra técnica para esse fenômeno é parestesia, e entender suas causas ajuda a diferenciar situações benignas de quadros que pedem avaliação urgente.

A parestesia pode surgir de forma passageira e isolada, ligada a compressões nervosas momentâneas. Ou então, tornar-se frequente, associada a doenças que afetam os nervos, a circulação ou a medula espinhal. Em 2026, diretrizes médicas reforçam que a interpretação do formigamento deve levar em conta contexto, duração, fatores de risco e sintomas associados. Assim, evita-se tanto alarmes desnecessários quanto atrasos em diagnósticos relevantes.

A parestesia pode surgir de forma passageira e isolada, ligada a compressões nervosas momentâneas – depositphotos.com / paepaestockphoto



O que é parestesia e por que causa formigamento no braço?

A parestesia no braço é a alteração da sensibilidade em que a pessoa percebe formigamento, choquinhos, dormência ou sensação de pele anestesiada sem que haja um estímulo direto que justifique isso. Assim, esse fenômeno ocorre quando a condução dos sinais elétricos dos nervos é alterada, seja por compressão, inflamação, lesão estrutural ou falta de suprimento sanguíneo adequado. Quando o mecanismo é temporário, como ao apoiar o braço em posição desconfortável, o sintoma costuma desaparecer poucos minutos após aliviar a pressão.

Os nervos mais envolvidos no formigamento do membro superior são, principalmente, o nervo ulnar (que passa pela região do cotovelo e segue para o dedo mínimo e metade do anelar), o nervo mediano (relacionado à palma da mão e dedos médio, indicador e polegar) e o nervo radial (ligado ao dorso da mão e extensão do punho). Assim, cada trajeto nervoso gera um mapa de sensibilidade, o que ajuda médicos a localizar o ponto provável de comprometimento.

Causas comuns de formigamento no braço: postura, nervos e coluna cervical

Entre as explicações mais frequentes para o formigamento no braço estão as compressões nervosas decorrentes de postura. Afinal, apoiar o cotovelo repetidamente ou por longos períodos pode comprimir o nervo ulnar, provocando dormência no dedo mínimo e metade do anelar. Já o nervo radial pode ser comprimido quando a pessoa dorme com o braço por baixo do corpo ou mantém o membro em posição forçada. Assim, isso gera perda de força para estender o punho e formigamento no dorso da mão.

Além das compressões por postura, alterações na região do pescoço são fonte importante de parestesia. Hérnias de disco cervicais, desgaste de vértebras (artrose) e estreitamento do canal por onde passam os nervos podem causar dor irradiada, sensação de corrente elétrica descendo pelo braço, dormência em trajetos específicos e, em casos mais intensos, perda de força. Esse quadro é conhecido como radiculopatia cervical e costuma piorar com determinados movimentos do pescoço, como olhar para cima ou virar a cabeça.

Compressão do nervo ulnar: formigamento em dedo mínimo e anelar, muitas vezes ao apoiar o cotovelo.

formigamento em dedo mínimo e anelar, muitas vezes ao apoiar o cotovelo. Compressão do nervo radial: dificuldade para estender o punho e dormência no dorso da mão.

dificuldade para estender o punho e dormência no dorso da mão. Hérnia de disco cervical: dor no pescoço que irradia para o braço com dormência em trajeto definido.

Síndrome do túnel do carpo, diabetes e falta de vitamina B12 podem causar formigamento?

Uma das causas mais conhecidas de formigamento na mão e no braço, especialmente à noite, é a síndrome do túnel do carpo. Nessa condição, o nervo mediano é comprimido na região do punho, gerando dormência, queimação ou choques na palma da mão. Em especial, nos dedos polegar, indicador e médio. Ademais, costuma piorar durante o sono ou ao realizar movimentos repetitivos, como digitar, costurar ou usar ferramentas vibratórias.

Doenças metabólicas também têm papel relevante. A diabetes mellitus pode levar à chamada neuropatia diabética, em que os nervos vão sofrendo lesão progressiva por alterações crônicas da glicose. Embora seja mais comum em pés e pernas, os braços podem ser afetados, gerando parestesia persistente, sensação de queimação ou hipersensibilidade ao toque. Já as deficiências vitamínicas, especialmente de vitamina B12, alteram o funcionamento do sistema nervoso central e periférico, podendo causar dormência em braços e pernas, desequilíbrio ao andar e fadiga.

Outros quadros que entram na lista são as doenças autoimunes que atacam nervos (como algumas polineuropatias), efeitos colaterais de medicamentos, consumo excessivo de álcool e exposição a toxinas. Nesses cenários, o formigamento tende a ser mais difuso, afetando mais de um membro, e mantendo-se por semanas ou meses.

Formigamento no braço pode ser problema de circulação?

Alterações circulatórias também podem provocar sensações anormais no braço. Em obstruções arteriais agudas ou graves, o membro pode ficar frio, pálido, dolorido e com perda de força. Já problemas venosos importantes, como tromboses em veias do braço, costumam associar inchaço, calor local e dor. Em ambos os casos, o formigamento é apenas parte do quadro e não o único sintoma.

Em pessoas com fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, tabagismo, colesterol elevado ou histórico familiar de infarto precoce, qualquer parestesia associada a dor no peito, falta de ar ou sudorese merece atenção imediata. Nesses casos, a avaliação busca descartar doenças cardíacas ou vasculares que possam comprometer o fluxo sanguíneo para o coração, o cérebro ou o próprio membro superior.

Formigamento isolado, passageiro, após má postura: tende a ser benigno. Formigamento com braço frio, muito pálido ou arroxeado: pode indicar problema vascular. Formigamento com dor no peito e falta de ar: exige investigação cardíaca urgente.

Quando o formigamento no braço é sinal de alerta grave?

Alguns sinais indicam que o formigamento no braço pode estar ligado a quadros que exigem atendimento imediato em pronto-socorro. Entre eles, destacam-se sintomas de acidente vascular cerebral (AVC), em que a dormência surge de forma súbita, acompanhada de fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, desvio da boca, perda de visão ou desequilíbrio intenso. Nesses casos, a orientação atual das sociedades médicas é acionar serviço de emergência sem demora, pois o tempo interfere diretamente nas chances de recuperação.

Outra situação de alerta é a associação da parestesia no braço, principalmente o esquerdo, com dor ou aperto no peito, sensação de peso nos ombros, suor frio, falta de ar, náuseas ou mal-estar intenso. Esse conjunto pode indicar um infarto agudo do miocárdio, quadro em que a intervenção precoce reduz complicações. Também merecem avaliação rápida as situações em que o formigamento vem acompanhado de perda súbita de força, dificuldade para segurar objetos, alteração de consciência ou fala arrastada.

Início súbito de formigamento com fraqueza em um lado do corpo.

Dormência associada a dor no peito, suor frio e falta de ar.

Perda de força abrupta em braço ou mão, com queda de objetos.

Alteração da fala, visão ou equilíbrio junto com a parestesia.

Alguns sinais indicam que o formigamento no braço pode estar ligado a quadros que exigem atendimento imediato em pronto-socorro – depositphotos.com / Orathai164



Que médico procurar para investigar formigamento no braço?

A escolha do especialista depende da suspeita clínica inicial. Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito por clínicos gerais ou médicos de família, que avaliam o quadro, solicitam exames básicos e encaminham para áreas específicas quando necessário. Para situações de risco imediato, com sinais de AVC ou infarto, o destino deve ser o pronto-socorro, onde equipes de emergência, cardiologia e neurologia atuam de forma integrada.

Quando o formigamento no braço está ligado a dores no pescoço, suspeita de hérnia de disco ou compressão de nervos, o acompanhamento costuma ser feito por neurologistas ou ortopedistas especializados em coluna. Já quadros de síndrome do túnel do carpo e compressões em punho ou cotovelo podem envolver ortopedistas de mão e, em alguns casos, neurocirurgiões. Em situações relacionadas a diabetes, falta de vitamina B12 ou outras alterações metabólicas, o seguimento é geralmente com endocrinologistas ou clínicos.

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Dessa forma, o formigamento no braço, embora comum, merece atenção contextualizada. Observar a frequência dos episódios, os fatores desencadeantes, os sintomas que acompanham a parestesia e buscar orientação profissional adequada ajuda a distinguir entre causas simples, muitas vezes relacionadas à postura ou compressões transitórias, e quadros que demandam investigação mais aprofundada e abordagem rápida.