Trend recomenda fita para tapar a boca ao dormir; veja quais os riscos

Uma prática tem ganhado popularidade no TikTok: usar fita adesiva para tapar a boca durante o sono. A promessa é de melhorar a qualidade do descanso, reduzir o ronco e até combater o mau hálito. No entanto, segundo o otorrinolaringologista Lucas Vaz Padial, do Hospital Paulista, a técnica pode ser prejudicial à saúde.



A fita adesiva bucal, conhecida como "mouth tape", começou a ser amplamente divulgada nas redes sociais, com usuários mostrando suas rotinas de sono aparentemente mais tranquilas. A prática tem atraído a atenção de pessoas que buscam alternativas para melhorar o descanso. No entanto, Lucas Vaz alerta que ao contrário do que muitos divulgam, a fita não é uma solução para problemas respiratórios e pode agravar quadros de apneia do sono e outros distúrbios.

"A respiração pela boca é um mecanismo compensatório para problemas de saúde, como desvio de septo ou apneia do sono. Forçar a boca a permanecer fechada durante o sono pode piorar esses quadros", explica o especialista. O uso da fita também pode ser arriscado para pessoas que já respiram pela boca por hábito, sem tratar a causa subjacente, o que exige acompanhamento médico especializado.



Embora a fita adesiva seja comercializada em diversos e-commerces e tenha conquistado seguidores nas redes sociais, Lucas Vaz alerta para o perigo de confiar em métodos não comprovados e enfatiza a importância de buscar orientação médica antes de adotar qualquer prática relacionada à saúde do sono.



Por isso, é fundamental consultar um profissional antes de experimentar qualquer técnica ou produto voltado à saúde, principalmente quando se trata do sono. Uma boa noite de descanso é essencial para o bem-estar, e nada substitui o cuidado especializado. Se você tem dificuldades para dormir ou ronca com frequência, agendar uma consulta com um otorrinolaringologista pode ser o primeiro passo para encontrar a solução mais segura e eficaz.