Vaselina nos cílios: o perigo por trás da nova 'trend' de beleza

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Uma tendência de beleza que viralizou nas redes sociais, e que continua sendo praticada, sugere o uso de vaselina nos cílios para hidratar, fortalecer e criar um efeito de “lifting” natural. Apesar de parecer uma dica inofensiva e barata, especialistas e entidades como a Sociedade Brasileira de Dermatologia alertam para os perigos significativos que a prática representa para a saúde da pele e dos olhos.

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Os riscos para a pele e os olhos

A vaselina, ou petrolato, é uma substância oclusiva, ou seja, ela cria uma barreira na pele que impede a perda de água. Embora útil para áreas ressecadas como cotovelos e lábios, na delicada região dos olhos essa propriedade se torna um problema. A aplicação contínua pode obstruir os poros e folículos pilosos, levando ao surgimento de acne, milia (pequenos cistos brancos) e dermatite de contato.

A vaselina é um derivado do petróleo que pode ser alergênica, especialmente quando usada na região ocular sensível. O principal risco, no entanto, está na obstrução das glândulas de Meibômio, localizadas nas pálpebras e responsáveis por produzir a camada oleosa da lágrima, essencial para a lubrificação ocular. Quando essas glândulas são bloqueadas, a qualidade da lágrima é comprometida.

De blefarite a infecções graves

A obstrução das glândulas de Meibômio pode causar ou agravar quadros de blefarite, uma inflamação crônica das pálpebras que gera vermelhidão, coceira e sensação de areia nos olhos. Além disso, o acúmulo de produto e a obstrução podem facilitar a proliferação de bactérias, resultando em infecções como o hordéolo (terçol) e conjuntivites bacterianas.

Em casos mais graves, o produto pode entrar em contato direto com a superfície ocular, turvando a visão e, se houver contaminação, causar infecções que ameaçam a saúde da córnea.

Como cuidar dos cílios com segurança

Para quem busca cílios mais fortes e saudáveis, o ideal é optar por produtos oftalmologicamente testados e desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Séruns de crescimento de cílios, com ativos comprovados e formulação segura, são a alternativa correta.

Antes de usar qualquer produto novo na região, é fundamental realizar um teste de sensibilidade em uma pequena área da pele. Ao primeiro sinal de irritação, vermelhidão ou coceira, suspenda o uso imediatamente e, se necessário, procure um oftalmologista ou dermatologista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.