A chegada de um bebê antes do tempo esperado transforma radicalmente a experiência da maternidade, substituindo a alta hospitalar imediata pela rotina intensiva das unidades neonatais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado prematuro todo bebê que nasce vivo antes de completar 37 semanas de gestação.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esse cenário costuma mobilizar uma rede de cuidados voltada à sobrevivência, à recuperação e ao desenvolvimento do recém-nascido. Mas, enquanto a atenção se concentra nas necessidades clínicas do bebê, existe outra dimensão dessa experiência que muitas vezes fica em segundo plano e exige acolhimento: a saúde física e mental da mãe.

Uma revisão publicada no periódico científico Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing analisou estudos envolvendo pais de bebês prematuros de diferentes países, etnias e culturas para avaliar o impacto da internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin). O levantamento apontou elevadas taxas de sofrimento psíquico — incluindo sentimentos de culpa e vergonha, altos níveis de estresse parental, sintomas de ansiedade e alterações de humor, além de quadros de transtorno de estresse agudo e transtorno de estresse pós-traumático. Os autores alertam que a avaliação da saúde mental deve ser contínua e se estender para além da alta hospitalar.



“A prematuridade pode representar uma ruptura significativa na experiência emocional da mulher. Ela precisa lidar com uma realidade muito diferente daquela que imaginou durante a gestação, marcada pela preocupação com a saúde do filho, pelo medo e pelas incertezas. É uma experiência que também exige espaço para que a mãe reconheça e elabore o próprio impacto emocional”, explica Fabrícia Signorelli, psiquiatra do Ambulatório de TDAH no Adulto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e mestre em transtornos do neurodesenvolvimento.



Cenário no Brasil e em São Paulo



No Brasil, a proporção de nascimentos prematuros passou de 11,3% em 2014 para 11,9% em 2023, segundo estudo baseado em dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde. A análise reuniu mais de 25,5 milhões de registros no período e identificou uma tendência de crescimento da prematuridade no país.



Em São Paulo, o indicador também avançou: subiu de 11,28% em 2019 para 12,32% em 2024, conforme dados do Sinasc compilados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro. Embora os recortes temporais sejam distintos, os números ajudam a dimensionar a relevância da prematuridade nos cenários nacional e estadual.



No campo da saúde mental, a OMS estima que quase uma em cada cinco mulheres apresente algum transtorno psíquico durante a gestação ou no primeiro ano após o parto — índice observado no período perinatal de forma geral, independentemente de o nascimento ocorrer antes do tempo.



Mesmo após a superação da fase crítica hospitalar, os desdobramentos emocionais e práticos podem se prolongar pela primeira infância. Um estudo publicado na revista Early Human Development, que acompanhou famílias de crianças nascidas muito prematuras até os dois anos de idade, evidenciou maiores dificuldades no funcionamento familiar em comparação aos nascidos a termo.

A pesquisa mostrou, ainda, que o sofrimento psíquico dos pais está diretamente ligado a níveis mais elevados de estresse parental, enquanto eventuais alterações no neurodesenvolvimento da criança ampliam a sobrecarga familiar — reforçando a necessidade de suporte contínuo anos após a saída da unidade neonatal.



A mulher para além da maternidade



A discussão sobre prematuridade também precisa considerar a mulher para além do papel materno. A sobrecarga emocional pode fazer com que suas próprias necessidades sejam negligenciadas, afetando a autoestima, a percepção sobre o próprio corpo, a sexualidade, a vida conjugal e a autonomia. Além disso, a demanda intensa de cuidados com o bebê e, posteriormente, com a criança pode dificultar a retomada da rotina pessoal, profissional e social.



“É importante lembrar que, antes de ser mãe, essa mulher tem uma identidade própria, necessidades, desejos, relacionamentos e projetos de vida. A maternidade não deve apagar essas outras dimensões. Quando toda a atenção se volta apenas para o bebê, existe o risco de a saúde física e emocional da mãe ficar em segundo plano”, alerta Fabrícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Cuidar da saúde integral dessa mulher significa reconhecer que ela precisa de acolhimento, descanso, suporte e espaço para elaborar o que está vivendo”, destaca.

