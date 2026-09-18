Término da licença-maternidade: como manter a amamentação?
Especialista orienta como evitar a queda na produção de leite, como armazenar e como facilitar a adaptação do bebê durante o retorno às atividades profissionais
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A volta ao trabalho é um dos momentos que mais gera dúvidas entre as mães que desejam continuar amamentando. Com o fim da licença-maternidade, muitas mulheres se perguntam se será possível manter a produção de leite, como organizar as mamadas durante o período de ausência e se é necessário montar um grande estoque antes de retornar à rotina profissional.
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O tema ganha ainda mais relevância diante dos índices de aleitamento materno no país: 59% dos bebês de até seis meses acompanhados pela Atenção Primária do SUS estavam em aleitamento materno exclusivo no levantamento parcial de 2026, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan).
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Mas a separação entre mãe e bebê durante algumas horas do dia não precisa representar o fim da amamentação. Com planejamento, é possível adaptar os horários, organizar a retirada do leite e manter as mamadas nos períodos em que os dois estiverem juntos.
“O retorno ao trabalho representa uma mudança importante na rotina, mas não precisa significar o desmame. Com planejamento, a mãe consegue organizar os momentos de ordenha e deixar leite para o período em que estará longe do bebê, mantendo as mamadas quando estiverem juntas”, explica Carolina Curci, ginecologista, obstetra e consultora da Lansinoh.
É preciso montar um grande estoque de leite?
Uma das principais preocupações antes da volta ao trabalho é conseguir armazenar uma grande quantidade de leite. No entanto, segundo a especialista, mais importante do que encher o freezer é construir uma estratégia que seja possível de manter no dia a dia.
A preparação pode começar antes do retorno, com a mulher testando a ordenha e entendendo quanto leite consegue retirar. Também é importante considerar quantas horas ficará longe do bebê e quem será responsável por oferecer o leite nesse período.
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“Não existe uma quantidade de leite que funcione para todas as mães. O planejamento deve levar em conta a rotina da mulher, a idade do bebê e o tempo que eles ficarão separados. Criar uma reserva possível e manter uma frequência de ordenha adequada pode ser mais eficiente do que tentar armazenar grandes volumes de uma só vez”, orienta Carolina.
Como organizar a ordenha durante o expediente?
A frequência da retirada do leite é um dos pontos importantes para a manutenção da produção. Isso acontece porque a produção está relacionada ao esvaziamento das mamas: quanto mais leite é retirado, maior tende a ser o estímulo para a produção.
Por isso, a mãe pode tentar estabelecer horários para a ordenha durante o expediente, de acordo com sua rotina profissional e com o padrão de mamadas do bebê.
Ter um ambiente adequado, privacidade e tempo suficiente também pode tornar esse momento mais confortável e facilitar a continuidade da amamentação.
O que pode atrapalhar?
Entre os principais desafios estão:
- Deixar a preparação para a última hora
- Não estabelecer uma rotina de ordenha durante o expediente
- Ficar muitas horas sem retirar o leite
- Tentar criar uma reserva muito maior do que a necessária
- Não orientar quem ficará responsável pelo bebê sobre o armazenamento e a oferta do leite
- Sentir que qualquer dificuldade significa que é preciso interromper a amamentação
Outro ponto importante é que a rotina não precisa ser perfeita. A mãe pode amamentar quando estiver com o bebê e utilizar o leite ordenhado durante os períodos de ausência.
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O bebê também precisa se adaptar
A mudança não acontece apenas para a mãe. O bebê também precisa se adaptar a uma nova dinâmica, principalmente quando outra pessoa passa a oferecer o leite durante algumas horas do dia.
Por isso, testar essa rotina antes do retorno ao trabalho pode ajudar. O cuidador pode começar a participar da oferta do leite e a mãe pode observar como o bebê reage, fazendo os ajustes necessários.
“É importante lembrar que cada família vai encontrar uma dinâmica diferente. O objetivo não é criar uma rotina perfeita, mas uma rotina possível e sustentável. A mãe não precisa escolher entre trabalhar e amamentar: com informação, planejamento e apoio, é possível conciliar as duas coisas”, completa a especialista.
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