Nova licença-maternidade vira lei; entenda o que muda

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei nesta segunda-feira (29/9). O texto modifica a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Victor Correia - Correio Braziliense
29/09/2025 16:22

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da nova linha de crédito para Indústria 4.0. Palácio do Planalto
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da nova linha de crédito para Indústria 4.0. Palácio do Planalto crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta segunda-feira (29/9) a lei que aumenta a extensão da licença-maternidade para até 120 dias a partir da alta hospitalar do recém-nascido e da mãe.

A mudança beneficia mulheres e recém-nascidos que fiquem mais de duas semanas internados no hospital. A extensão também vale para o salário-maternidade. Normalmente, a licença de até 120 dias começa a contar entre um mês antes do parto até o momento do nascimento do bebê. O texto modifica a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A assinatura da lei ocorreu durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) que começou hoje e vai até quarta-feira (1º/10). O evento vai definir as prioridades para políticas públicas voltadas para as mulheres, como o combate à violência doméstica e suporte às vítimas, garantia de trabalho e igualdade salarial, combate à discriminação e à violência política, entre outras.

O evento ocorre após um hiato de 10 anos. A última conferência foi realizada em 2015, ainda durante o governo da então presidente Dilma Rousseff. A edição nacional do encontro é um resultado de cerca de três mil reuniões municipais, estaduais e regionais. Cerca de quatro mil mulheres participam da conferência nesta semana.

