Servidora pública da UEMG terá licença-maternidade com gestação da esposa

UEMG é obrigada pela Justiça a conceder licença-maternidade a servidora pública que terá filha no final deste mês (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)





A Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) foi obrigada a conceder uma licença-maternidade de 180 dias a uma servidora pública que terá uma filha a partir da fertilização in vitro de sua esposa. A instituição teria negado o benefício por "ausência de legislação" em caso de dupla maternidade, o que fez a funcionária entrar com um processo na Justiça.





Segundo a servidora pública, o processo de fertilização in vitro começou no final do ano passado e o casal espera o nascimento da criança para o final do mês de julho. Ambas coletaram óvulos, que foram fertilizados com o sêmem de um doador anônimo, e escolheram a esposa para gestar os óvulos fecundados após avaliação de questões médicas.









Para Abreu, a licença-maternidade não pode ser interpretada como um benefício voltado exclusivamente para a recuperação física e mental da gestante após o parto, servindo, também, para garantir o vínculo entre mãe e filho independentemente da origem de filiação ou de gestação.





"No caso concreto, em análise sumária dos autos, vejo que se deflagra situação de evolução da vida social, o que nos impõe nova ponderação de valores na constituição de unidade familiar e sua implicação na relação de direitos", explicou ele, afirmando que a concessão do benefício também confirmaria o princípio de melhor interesse da criança e do direito social da proteção à maternidade.





A determinação do juiz consta remuneração integral à servidora pública durante o período da licença. No entanto, por ser uma decisão de 1ª Instância, a universidade ainda pode recorrer.





A reportagem do DiversEM entrou em contato com a UEMG, que ainda não deu esclarecimentos sobre o ocorrido, nem respondeu se entrará com o recurso para impedir que a funcionária receba o benefício.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.