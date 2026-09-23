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PROTEÇÃO EXTRA

Pele jovem na primavera: não jogue fora a casca de jabuticaba

Nutricionista explica os benefícios dos antioxidantes naturais para a saúde da pele e faz alerta sobre os limites da nutrição funcional na estação

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Repórter
23/09/2026 16:30 - atualizado em 23/09/2026 16:37

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É possível utilizar usar a jabuticaba com casca em em vitaminas, geleias e sobremesas
É possível utilizar usar a jabuticaba com casca em em vitaminas, geleias e sobremesas crédito: stockking/magnific

Com a chegada da primavera e o aumento da exposição ao sol, alimentos ricos em antioxidantes podem contribuir para a saúde da pele. Jabuticaba, abobrinha, mamão, morango e cenoura estão entre as opções que ajudam a ampliar a oferta de vitaminas e compostos bioativos na alimentação, segundo a professora Roseane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de nutrição da Uniasselvi.

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Entre as frutas da estação, a nutricionista destaca que a jabuticaba é rica em antocianinas, pigmentos que dão cor escura à casca e têm forte ação antioxidante. “Esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, processo que está relacionado ao envelhecimento celular e que também pode ser agravado por fatores como exposição à radiação ultravioleta, poluição e hábitos alimentares inadequados”, afirma.

De acordo com a professora, a casca concentra a maior parte desses compostos. Estudos mostram que ela possui atividade antioxidante superior à polpa. “Sempre que possível, vale consumir a fruta com a casca, desde que bem higienizada. Quando a descartamos, perdemos boa parte dos nutrientes”, explica. A dica é usar a fruta integral em vitaminas, geleias com pouco açúcar ou sobremesas.

Mais aliados da estação

A abobrinha é fonte de água, fibras, vitaminas e carotenoides. Esses nutrientes auxiliam na renovação celular e na hidratação da pele, especialmente nos meses mais quentes. “A abobrinha é um ótimo exemplo de que alimentos cotidianos também podem contribuir para uma alimentação protetora”, ressalta Roseane.

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Para preservar os nutrientes da abobrinha, o ideal é prepará-la grelhada, salteada ou cozida no vapor. A casca também deve ser aproveitada, desde que higienizada. “De maneira geral, quanto menor o tempo de cocção e menor a exposição à água, melhor tende a ser a preservação de alguns nutrientes e compostos sensíveis”, destaca a professora.

Além da jabuticaba e da abobrinha, Roseane indica outros alimentos típicos da primavera, como mamão, morango e cenoura, que são ricos em vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos. A principal recomendação da nutricionista é não eleger poucos itens. “O segredo está na variedade. Quanto mais cores no prato, maior a diversidade de vitaminas e minerais”, orienta.

Equilíbrio é a chave

A especialista ressalta que os benefícios aparecem no contexto de uma dieta equilibrada e variada, e orienta que esses alimentos não substituem a fotoproteção. “A beleza e a saúde também são construídas de dentro para fora, mas isso não significa que a alimentação substitua cuidados dermatológicos. Sono, hidratação, atividade física e proteção solar fazem parte de uma abordagem mais completa”, afirma.

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