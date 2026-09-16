Troque a manteiga por isto e reduza o risco de morte cardiovascular em 19%

Manter a saúde cardiovascular depende de uma combinação de hábitos, entre eles, o consumo de determinados alimentos. A ingestão diária de mais de 7 gramas de azeite de oliva por dia — quantidade próxima a meia colher de sopa — foi associada a uma redução de 19% no risco de morte por doenças cardiovasculares, em comparação com pessoas que não consumiam o alimento ou o utilizavam raramente.

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O dado faz parte de um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, que acompanhou mais de 90 mil adultos nos Estados Unidos ao longo de 28 anos. Os pesquisadores também observaram que a substituição de margarina, manteiga, maionese e gordura láctea por azeite esteve associada a um menor risco de mortalidade.

Segundo a nutricionista Aline Maldonado, consultada pela Nova Oliva, o alimento é fonte de gorduras monoinsaturadas e contém compostos antioxidantes, especialmente quando na versão extravirgem. “Sua presença na alimentação pode contribuir para um perfil de gorduras mais favorável à saúde cardiovascular, principalmente quando substitui alimentos ricos em gordura saturada. Isso não significa simplesmente acrescentar azeite ao que já se consome, mas observar a composição da refeição como um todo”, explica.

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que ocorram entre 300 mil e 400 mil casos de infarto por ano no Brasil, com um óbito a cada cinco a sete casos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta, porém, que a maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida pelo controle de fatores de risco como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, consumo prejudicial de álcool e obesidade.

O tema ganha ainda mais visibilidade no Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares, e com Dia Mundial do Coração, lembrado no próximo dia 29.

Quanto azeite consumir por dia?

Não existe uma recomendação universal da OMS que determine uma quantidade diária específica de azeite. O Guia Alimentar para a População Brasileira orienta que óleos e gorduras sejam utilizados em pequenas quantidades para temperar e cozinhar alimentos e preparar refeições.

Como referência prática, o azeite de oliva pode ser distribuído entre diferentes preparações ao longo do dia, desde que a quantidade seja compatível com as necessidades individuais e com as demais fontes de gordura presentes na alimentação. A indicação pode variar conforme idade, condições de saúde, nível de atividade física e composição do cardápio.

A utilização não precisa ficar restrita às saladas. O azeite de oliva pode ser empregado para refogar legumes, preparar arroz e feijão, finalizar sopas, acompanhar pães e compor molhos. Também pode aparecer em bolos e outras sobremesas como alternativa a determinadas gorduras, desde que sejam respeitadas as características e as proporções de cada receita.

Azeite de oliva faz parte de um prato variado e equilibrado

Ainda de acordo com Aline, a alimentação interfere em diferentes fatores relacionados ao risco cardiovascular. O excesso de gordura saturada pode contribuir para a elevação do colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”, que pode se acumular nas paredes das artérias e favorecer a formação de placas.

Triglicérides elevados, níveis reduzidos de HDL, pressão arterial alta, glicemia alterada e excesso de gordura abdominal também merecem atenção. Quando combinadas, essas condições aumentam a probabilidade de doenças como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Nesse contexto, o papel do azeite de oliva está principalmente relacionado à qualidade da gordura presente na alimentação. Por ser fonte de gorduras monoinsaturadas, ele pode substituir manteiga e outras fontes de gordura saturada em diferentes preparações. Essa troca, porém, deve estar inserida em um padrão alimentar que inclua frutas, verduras, legumes, grãos, leguminosas, castanhas e fontes adequadas de proteína.

“Proteger o coração não exige eliminar os alimentos que fazem parte da cultura brasileira. Arroz e feijão, por exemplo, podem e devem permanecer no prato. O mais importante é observar a variedade, as proporções, a frequência de consumo dos alimentos ultraprocessados e as quantidades de sal, açúcar e gordura saturada consumidas ao longo do dia”, orienta Aline.

Saúde cardiovascular também depende de hábitos fora da cozinha

A alimentação integra um conjunto mais amplo de medidas preventivas. Praticar atividade física regularmente, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dormir adequadamente, administrar o estresse e acompanhar a pressão arterial, a glicemia e o colesterol são cuidados importantes para reduzir fatores de risco.

Quanto à prática de exercícios, a OMS aponta que a atividade física regular está associada a uma redução de 19% no risco de doenças cardíacas e AVC. Para adultos, a organização recomenda entre 150 e 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade intensa, além de exercícios de fortalecimento muscular.

“O cuidado cardiovascular é construído pela repetição de escolhas possíveis. Uma refeição equilibrada, o uso adequado do azeite de oliva, a prática de atividade física e o acompanhamento da saúde produzem resultados quando deixam de ser ações ocasionais e passam a fazer parte da rotina”, destaca a nutricionista.



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