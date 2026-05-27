Como identificar um azeite de qualidade e fugir das fraudes

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com o preço do azeite em patamares elevados, escolher uma garrafa no supermercado exige atenção. No entanto, algumas informações simples no rótulo e na embalagem podem ajudar a garantir uma compra segura e de qualidade, evitando que o consumidor leve para casa um produto adulterado ou de baixo valor nutritivo.

O primeiro passo é entender que nem todo azeite é igual. A escolha certa começa pela classificação descrita na embalagem, que revela muito sobre o processo de produção e o resultado final.

Leia Mais

O que observar no rótulo

A primeira dica é procurar sempre pelo azeite do tipo "extravirgem". Essa classificação indica que o produto é de maior qualidade, extraído a frio logo após a colheita da azeitona e com características de sabor e aroma superiores. Ele também possui a maior quantidade de compostos benéficos à saúde.

Observe o índice de acidez, que deve estar claramente informado. Para ser considerado extravirgem, ele não pode ultrapassar 0,8%. Quanto menor esse número, melhor tende a ser a qualidade do azeite. Azeites com acidez entre 0,8% e 2% são classificados como "virgem", uma categoria com qualidade inferior ao extravirgem. Produtos com acidez acima de 2% são chamados de "lampante" e considerados impróprios para consumo direto.

O frescor é fundamental, pois o azeite não melhora com o tempo, ao contrário do vinho. Verifique a data de colheita ou de envase no rótulo e opte sempre pela mais recente disponível na prateleira. Além disso, observe a data de validade, que geralmente é de 18 a 24 meses após o envase. Um produto colhido há mais de um ano já pode ter perdido parte de suas melhores características.

A embalagem faz a diferença

A luz é uma das maiores inimigas do azeite, pois acelera sua oxidação e perda de qualidade. Por isso, prefira embalagens de vidro escuro (verde ou âmbar) ou latas, que protegem o conteúdo da luminosidade e preservam suas propriedades por mais tempo.

Evite garrafas de vidro transparente ou plástico. Elas podem indicar um produto de menor qualidade ou que não foi armazenado corretamente, comprometendo seu sabor, aroma e benefícios nutricionais. A escolha da embalagem correta é um forte indício do cuidado do produtor com o azeite.

Para não errar na escolha, considere outros pontos importantes:

Preço: desconfie de valores muito abaixo da média do mercado para a categoria extravirgem. Produtos de qualidade têm um custo de produção mais elevado.

Origem: verifique se o rótulo informa o país, a região produtora e, idealmente, o nome do produtor. A falta de transparência sobre a procedência pode ser um sinal de alerta.

Selos de certificação: procure por selos de qualidade, como Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP), que garantem a procedência e os métodos de produção.

Testes caseiros: esqueça o mito de que colocar o azeite na geladeira para ver se ele congela é um teste de pureza. Esse método não é confiável, pois tanto azeites puros quanto os adulterados podem solidificar em baixas temperaturas, levando a conclusões erradas.

Sentidos: em casa, ao abrir, um bom azeite extravirgem deve ter aromas que lembram frutos ou ervas frescas. O sabor pode ter notas amargas e picantes, que são sinais positivos de um produto rico em antioxidantes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.