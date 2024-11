A jabuticaba é uma fruta que, embora não esteja entre as mais populares no consumo dos brasileiros, foi apontada pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas como a segunda melhor fruta do planeta.

Estamos em plena temporada da jabuticaba, um fruto que amadurece principalmente nos meses de agosto e novembro. E uma pergunta recorrente pode ser verificada no Google: faz mal engolir o caroço dessa que é uma fruta fruta redonda, que explode na boca o seu suco de sabor doce e levemente ácido?

O site busca também está lotado de respostas, que são sim referendadas por especialistas, médicos e nutricionistas, que ressalvam, no entanto: desde que o consumo seja feita com moderação. No caso de pessoas com problemas intestinais ou doenças crônicas diversas, os profissionais são ainda mais enfáticos: não consumam sem antes consultar o responsável pelo tratamento da enfermidade.

Benefícios e excesso

A jabuticaba, que pode ser grafada também jaboticaba, é uma fruta que fornece muitos benefícios para a saúde. A fruta é rica em vitamina C, taninos, antocianinas e quercetinas, e há indicativos de pesquisas que apontam para a prevenção do envelhecimento precoce, manutenção ou perda de peso, além de diminuir o risco de câncer e diabetes.

Pesquisas inconclusivas sugerem também que o caroço de jabuticaba pode ajudar na prevenção de doenças (cardiovasculares e câncer) e promover uma sensação de saciedade em função de seus compostos bioativos, como antioxidantes e fibras.

Entretanto, esses mesmos estudos, alertam para que seu consumo seja feito com moderação para evitar desconfortos digestivos, como gases e inchaço abdominal, além de prisão de ventre.