Cinco erros de quem procura por procedimentos estéticos rejuvenescedores

Entre os tratamentos mais procurados pelos pacientes nos consultórios de estética e cirurgias plásticas estão aqueles para rejuvenescer o rosto. Porém, de acordo com a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Isaps (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), muitos pacientes que vão ao consultório médico para tratar alterações como rugas e flacidez na face possuem uma ideia errada do que esses procedimentos são realmente capazes de fazer.

“Os equívocos já se iniciam com a palavra rejuvenescer, que é questionável. O processo de envelhecimento é contínuo e progressivo. O que os procedimentos podem fazer é apenas melhorar alguns sinais”, ressalta.

Para ajudar a corrigir ideias erradas relacionadas ao rejuvenescimento da face, a especialista aponta os cinco erros mais comuns de quem procura por esses procedimentos:

Postergar a realização de procedimentos

Ao contrário do que muitos acreditam, não existe uma hora certa para iniciar a realização de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. “O melhor momento é quando você se sente incomodado com os sinais da idade ou com alguma alteração em seu rosto. Às vezes, esperar demais para realizar um procedimento é, na verdade, pior, pois quanto mais envelhecemos, mais agressivos terão que ser os tratamentos para chegar a resultados satisfatórios. Resultados esses que, na maioria das vezes, não serão tão bons quanto se o procedimento tivesse sido realizado antes”, alerta a médica.













Acreditar que procedimentos fazem milagres

“É muito comum que as pessoas procurem por procedimentos para rejuvenescer acreditando que sairão do consultório quase que irreconhecíveis. Porém, não existem procedimentos que rejuvenescerão o rosto em uma única sessão de maneira rápida e simples, pois é impossível reverter de uma única vez todos os danos do envelhecimento causados ao longo de anos”, diz a médica.

“O ideal então é conversar com seu médico para verificar a possibilidade da combinação de diferentes procedimentos que, realizados em uma determinada sequência e ao longo de um certo tempo, potencializarão os resultados esperados”, recomenda.













Presumir que ficará com rosto de um bebê

Beatriz explica que, em grande parte das vezes, os pacientes que procuram por procedimentos estéticos querem o tratamento completo dos sinais da idade, como rugas e flacidez. Porém, dependendo do estado do rosto, retirar completamente as rugas e flacidez é praticamente impossível.

“O que o cirurgião procura então é tratar o aspecto cansado ou triste do rosto, amenizando, por exemplo, rugas mais acentuadas. Para falar a verdade, deixar um pouco das rugas e linhas de expressão é até saudável, pois o resultado final é menos artificial e exagerado, deixando o rosto com um ar mais natural”, destaca a especialista.

Crer que os resultados são eternos

“Os pacientes que procuram por procedimentos estéticos para rejuvenescer o rosto tendem a acreditar que os resultados permanecerão pelo resto da vida, o que não é bem verdade, já que a maioria dos procedimentos estéticos, principalmente a aplicação de preenchedores e toxina botulínica, perde seu efeito com o passar do tempo, sendo necessária a realização de uma nova sessão para manutenção dos resultados”, explica a especialista.













Além disso, o cuidado contínuo com a pele e o corpo também é imprescindível para o bom envelhecimento. "Por exemplo, após tratamentos a laser, se não há proteção com filtros solares ou hidratação diária da pele, o resultado será perdido, com possível piora nos efeitos do tratamento.”

Achar que o envelhecimento vai parar após o procedimento

Mesmo quando o procedimento realizado é uma cirurgia plástica, que tende a conferir efeitos mais definitivos, os resultados não são permanentes. Isso por que nenhum procedimento é capaz de interromper completamente o envelhecimento da pele.

“O máximo que os tratamentos estéticos podem fazer é reverter em alguns anos esse processo. Ou seja, mesmo após o procedimento ou cirurgia plástica, é importante que você continue a cuidar diariamente de sua pele para retardar o reaparecimento das alterações tratadas”, aponta Beatriz Lassance.

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