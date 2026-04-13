Hemorroida, fístula ou fissura: entenda as diferenças

Dor, desconforto e sangramento na região anal estão entre as queixas mais comuns nos consultórios médicos, mas nem sempre o paciente sabe identificar exatamente qual é o problema. Hemorroidas, fístulas e fissuras anais são condições diferentes, embora muitas vezes confundidas por apresentarem sintomas semelhantes.

Entender as características de cada uma é fundamental para buscar o tratamento adequado e evitar complicações. Apesar de não serem, na maioria dos casos, doenças graves, essas condições podem impactar significativamente a qualidade de vida quando não tratadas corretamente.

O médico Íthalo Rodrigo Medeiros explica que o diagnóstico correto depende de avaliação especializada, e é feito durante a própria consulta com o coloproctologista, apenas em alguns casos, que pode precisar de outros exames complementares. Quase sempre, portanto, o paciente já sai da consulta com o tratamento que precisa

Observa-se também, que muitas vezes o motivo de não melhorar com o tratamento foi um diagnóstico errado após uma avaliação insuficiente por não especialistas. E o paciente acaba insistindo em um tratamento ineficaz, o que com o tempo vai piorando a sua condição inicial.

A seguir, o especialista esclarece as principais diferenças entre hemorroida, fístula e fissura.

Hemorroida: vasos dilatados que causam desconforto

Antes de entender a hemorroida como doença, é importante saber que todos nós temos essas estruturas naturalmente. Elas são vasos sanguíneos presentes na região anal e ajudam no controle da evacuação. O problema surge quando esses vasos se dilatam ou inflamam.

Fatores como esforço ao evacuar, prisão de ventre, gravidez e sedentarismo podem contribuir para o surgimento das hemorroidas. Os sintomas mais comuns incluem dor, coceira, inchaço e sangramento, especialmente durante ou após evacuações.

“Quando falamos de hemorroida, estamos nos referindo a uma dilatação dos vasos da região anal. É comum haver sangramento vermelho vivo e desconforto, principalmente ao evacuar. Em muitos casos, o tratamento pode ser clínico, com mudanças nos hábitos de vida e uso de medicações específicas”, diz Íthalo.

Fissura anal: uma ferida que causa dor intensa

A fissura anal é caracterizada por uma pequena ferida ou corte na mucosa do ânus. Apesar de parecer simples, pode causar dor intensa, especialmente durante a evacuação, o que leva muitos pacientes a evitarem ir ao banheiro.

Esse comportamento pode agravar o quadro, já que a retenção de fezes tende a deixá-las mais ressecadas, aumentando o trauma local. A fissura também pode provocar sangramentos leves e sensação de ardência.

“A fissura é uma lesão, como se fosse um corte na região anal. O principal sintoma é uma dor intensa ao evacuar, muitas vezes descrita como uma sensação de rasgo. O tratamento pode incluir pomadas, mudanças na alimentação e, em casos mais persistentes, procedimentos específicos.”

Fístula anal: um trajeto anormal

Diferente das outras condições, a fístula anal é um canal anormal que se forma entre o interior do ânus e a pele ao redor. Geralmente, surge após uma infecção local, como um abscesso que não cicatrizou corretamente.

Entre os sinais mais comuns estão saída de secreção, mau cheiro, dor e episódios recorrentes de inflamação. Em muitos casos, o tratamento é cirúrgico.

“A fístula é uma comunicação anormal entre o canal anal e a pele. O paciente pode perceber saída de secreção contínua ou intermitente, além de dor e inflamação. Diferente da hemorroida e da fissura, a fístula geralmente exige tratamento cirúrgico para resolução completa.”

O tipo de dor ajuda a diferenciar os problemas

A forma como a dor se manifesta pode ser um indicativo importante para diferenciar essas condições. Enquanto a fissura costuma causar dor intensa e imediata ao evacuar, a hemorroida pode provocar desconforto mais leve ou moderado.

Já a fístula pode apresentar dor associada a inflamações recorrentes, especialmente quando há infecção ativa. Observar esses padrões é essencial para buscar ajuda médica adequada.

“A intensidade e o momento da dor são pistas importantes. Dor muito forte durante a evacuação sugere fissura. Já a hemorroida costuma causar mais desconforto e sangramento. Na fístula, a dor pode estar associada a episódios inflamatórios e presença de secreção.”

Sangramento nem sempre significa hemorroida

Muitas pessoas associam automaticamente o sangramento anal à hemorroida, mas isso nem sempre é verdade. Fissuras também podem causar sangramento, geralmente em menor quantidade.

Por isso, é fundamental não se automedicar e procurar avaliação médica para identificar a causa correta do sintoma. “O sangramento é um sintoma comum, mas não exclusivo das hemorroidas. Ele também pode ocorrer em fissuras e em outras condições mais sérias. Por isso, qualquer episódio de sangramento deve ser investigado para um diagnóstico preciso.”

Hábitos de vida influenciam diretamente

Alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de água e sedentarismo são fatores que contribuem para o surgimento dessas condições. O intestino preso, por exemplo, é um dos principais vilões.

Adotar hábitos saudáveis pode não apenas prevenir, mas também auxiliar no tratamento. “A saúde intestinal está diretamente ligada a essas condições. Manter uma dieta rica em fibras, beber bastante água e evitar esforço ao evacuar são medidas simples que fazem grande diferença na prevenção e no controle dos sintomas.”

Diagnóstico precoce evita complicações

Muitas pessoas sentem vergonha ou adiam a ida ao médico, o que pode agravar o problema. O diagnóstico precoce permite tratamentos mais simples e evita evolução para quadros mais complexos.

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A avaliação com um especialista é fundamental para definir a melhor abordagem em cada caso. “Procurar ajuda médica ao perceber sintomas é essencial. Quanto mais cedo identificamos o problema, maiores são as chances de tratar de forma simples e eficaz, evitando procedimentos mais invasivos”, afirma o médico.