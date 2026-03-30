Sobrancelhas falhadas? Por que os fios caem e o que ajuda a recuperar

A queda dos fios pode afetar áreas além do couro cabeludo, como as sobrancelhas, que, apesar de comumente passarem despercebidas, possuem um papel importante na harmonia e na expressão do rosto.

“O crescimento dos pelos da sobrancelha segue um ciclo específico, dividido em três fases. A fase anágena é a de crescimento ativo, durando entre quatro e sete meses, período curto em comparação ao cabelo, o que explica por que as sobrancelhas não atingem grandes comprimentos. Na fase catágena, os folículos interrompem a produção de novas células, preparando-se para a fase telógena, de queda. Esse processo é influenciado por fatores como genética, níveis hormonais e hábitos de depilação. Excesso de remoção dos fios, doenças autoimunes e deficiências nutricionais podem comprometer o crescimento e a densidade das sobrancelhas”, diz a médica Lilian Brasileiro.

Para quem sofre com o problema, existem estratégias para combater a queda das sobrancelhas, como o uso de substâncias tópicas, ideal para quem ainda tem folículos ativos, mas deseja melhorar o crescimento. “Tanto os medicamentos, como minoxidil e prostaglandinas, quanto ingredientes que ajudam a estimular o crescimento dos pelos, aumentando a duração da fase anágena ou fortalecendo o folículo, requerem a avaliação e acompanhamento médico”, explica a dermatologista Marina Hayashida, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São Paulo (SBD-RESP).

O minoxidil, por exemplo, estimula as células do folículo piloso do couro cabeludo e também sobrancelhas. “Ele melhora também a espessura de fios (tanto cabelo como sobrancelha). A mesma concentração usada para o couro cabeludo pode ser usada, mas é fundamental ter o cuidado de aplicar apenas na área dos fios, evitando excesso que pode escorrer para os olhos”, destaca a dermatologista Ana Lúcia Récio, membro da SBD-RESP.

Entre os riscos do uso sem acompanhamento, está o crescimento indesejado fora da área de tratamento, irritação ocular e reação alérgica com coceira e vermelhidão. “Importante pontuar que, no início, pode haver um aumento temporário da queda. Isso porque ele acelera a passagem da fase de repouso do crescimento capilar para a fase de queda. Mas esse efeito é temporário e diminui em algumas semanas. Os resultados são perceptíveis a partir de seis meses”, complementa Ana.

Segundo Lilian, séruns formulados com análogos das prostaglandinas, como a bimatoprosta e a latanoprosta, também possuem estudos científicos que comprovam sua capacidade de estimular os folículos, prolongar a fase de crescimento e aumentar a densidade dos fios. “No entanto, esses ativos devem ser utilizados com acompanhamento médico, pois podem causar irritação e, em alguns casos, alterações na pigmentação da pele ao redor da sobrancelha”, alerta a médica.

Já os séruns enriquecidos com vitaminas, peptídeos e extratos naturais atuam principalmente na nutrição e fortalecimento dos fios, reduzindo a queda e proporcionando um crescimento mais saudável, embora seus efeitos sejam mais graduais e menos intensos do que os de produtos farmacológicos. “Os peptídeos bioativos estimulam a formação de proteínas estruturais como queratina e colágeno, enquanto ativos como a biotina e o pantenol fortalecem o pelo e ajudam na regeneração dos folículos. Já os óleos vegetais, como o óleo de rícino, promovem hidratação e nutrição que podem prevenir a queda precoce”, acrescenta Marina Hayashida. O sucesso do tratamento depende do uso contínuo e da paciência, uma vez que o ciclo de crescimento das sobrancelhas é naturalmente mais lento do que o dos cabelos.

Há também tratamentos dermatológicos que podem ser feitos em consultório. “O microagulhamento, técnica que utiliza pequenas agulhas para criar microlesões controladas na pele, melhora a vascularização da área e potencializa a absorção de ativos estimulantes. Já terapias com laser e luz LED ajudam na regeneração dos folículos e na otimização do crescimento dos pelos”, pontua Lilian.

O transplante de sobrancelhas também é uma solução definitiva e natural. “O transplante de sobrancelhas é indicado para solucionar qualquer tipo de falha nos pelos da região. O procedimento também pode ser realizado em pessoas que não possuem falhas na região, mas desejam corrigir o formato das sobrancelhas, deixá-la mais volumosa, melhorar assimetrias e aprimorar a harmonia facial de maneira definitiva”, explica o médico Marcelo Nogueira.

O transplante de sobrancelhas é muito similar ao procedimento realizado para corrigir falhas em outras regiões, como cabelos e barba. “Basicamente, o procedimento consiste na retirada de unidades foliculares (raízes dos cabelos) do paciente de uma região, chamada de área doadora, para serem transplantadas nas sobrancelhas”, detalha o médico.

O grande diferencial, segundo Marcelo, está na forma como o médico executa o procedimento, pois demanda muita experiência, delicadeza e materiais muito delicados para que a região das sobrancelhas tenha o máximo de naturalidade. “Os fios transplantados geralmente são aqueles mais delicados que ficam próximo à nuca”, acrescenta.

De acordo com o médico, uma vez escolhidos, os fios são inseridos um a um na região das sobrancelhas, sempre respeitando a angulação do local para conferir naturalidade. “Quando devidamente realizado por um profissional experiente, o transplante de sobrancelha é capaz de conferir um resultado extremamente natural, devolvendo volume, preenchimento e tridimensionalidade à região, o que muitas vezes não é possível com outras estratégias utilizadas para corrigir falhas nas sobrancelhas, como a micropigmentação”, pontua Marcelo.

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A escolha do tratamento ideal depende da condição dos fios e das expectativas do paciente. “Independentemente do método escolhido, manter uma dieta equilibrada, evitar remoção excessiva dos fios e seguir uma rotina de cuidados personalizada são passos essenciais para conquistar sobrancelhas mais cheias e saudáveis", reforça Lilian Brasileiro.