A tendência crescente entre a geração Z de deixar suas sobrancelhas imperceptíveis ou descoloridas tem chamado a atenção de especialistas, que alertam sobre os possíveis riscos à saúde ocular e capilar associados a essas práticas.

A professora Domane Ribeiro, do Instituto Estúdio Mais, destaca que as sobrancelhas têm uma função essencial na proteção dos olhos, impedindo a entrada de suor e outras impurezas: "Remover completamente os pelos das sobrancelhas pode comprometer essa função de proteção e não é recomendado para a saúde ocular".

Além disso, a pesquisa "Voice of the Consumer: Health and Nutrition" da Euromonitor, feita entre janeiro e fevereiro de 2022, mostrou que mais da metade dos entrevistados da geração Z relataram estar extremamente ou moderadamente preocupados com estresse, ansiedade, depressão e saúde mental. A moda da beleza e cuidados pessoais desses jovens têm se entrelaçado com o bem-estar emocional e o autocuidado, como uma forma de conforto e indulgência durante a pandemia e além.