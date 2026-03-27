Saúde promove neste sábado Dia D de vacinação nacional contra gripe
Crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos e pessoas mais vulneráveis a formas graves da doença podem se vacinar contra a Influenza gratuitamente nas UBSs
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O Dia D de Vacinação contra a Influenza, neste sábado (28), marca o início da Campanha Nacional que continua até o dia 30 de maio em quatro regiões do país: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
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O período antecede a maior circulação do vírus nestas localidades. Somente na região Norte, a campanha será realizada no segundo semestre, em função da sazonalidade da doença.
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A imunização contra a influenza é gratuita nas unidades básicas de saúde (UBS).
A mobilização é promovida anualmente pelo governo federal, com apoio de estados e municípios. A cada campanha, o Ministério da Saúde disponibiliza vacinas atualizadas para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação no Brasil.
Para 2026, o governo federal já distribuiu 15,7 milhões de doses da vacina trivalente contra a influenza.
Para se vacinar, basta fazer parte do público recomendado e procurar a unidade de saúde da rede pública mais próxima.
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Público-alvo
A mobilização anual contra a gripe tem como público-alvo crianças menores de 6 anos de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, além de gestantes e idosos com 60 anos e mais. Também são classificados como grupos prioritários as pessoas mais vulneráveis a formas graves da doença.
No caso de crianças de 6 meses a 8 anos, o Ministério da Saúde esclarece que o esquema vacinal varia conforme o histórico: aquelas já imunizadas anteriormente receberão apenas uma dose; as não vacinadas devem receber duas doses, com intervalo mínimo de quatro semanas.
Crianças indígenas a partir de 6 meses de idade devem seguir orientações de faixa etária e histórico vacinal. Pessoas com comorbidades e crianças de até 8 anos na mesma condição, e que ainda não foram vacinadas, também devem receber duas doses.
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Mensagem nos aplicativos
Desde esta quinta-feira (26/3), o Ministério da Saúde tem enviado mensagens institucionais por aplicativos de comunicação.
A iniciativa busca incentivar a vacinação e reforçar a divulgação de informações oficiais para ampliar a confiança nos canais institucionais.
Influenza
A vacina influenza trivalente já integra o Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante é a principal forma de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes.
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Dados preliminares de 2026 apontam aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados 14,3 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país, com cerca de 840 óbitos. Entre os casos graves, a influenza responde por 28,1% das infecções identificadas.