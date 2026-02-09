O calendário de vacinação do adulto: quais vacinas você precisa tomar?

Muitos adultos acreditam que a imunização é uma preocupação exclusiva da infância, mas manter a carteira de vacinação atualizada é fundamental para a saúde em todas as idades. Além das conhecidas vacinas contra sarampo e febre amarela, outras doses são essenciais para proteger o corpo de doenças graves que podem ser facilmente evitadas.

O Calendário Nacional de Vacinação, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), inclui diversas vacinas gratuitas para adultos, visando tanto a proteção individual quanto a coletiva. Verificar se todas as doses estão em dia é um passo importante para prevenir surtos de enfermidades que já foram controladas no passado.

Principais vacinas para adultos

Cada vacina tem um esquema específico, que pode variar conforme a idade ou histórico de saúde. Conhecer as principais recomendações ajuda a manter a proteção ativa. A seguir, veja as doses mais importantes para essa fase da vida.

Dupla Adulto (dT): protege contra tétano e difteria. O reforço deve ser feito a cada dez anos. Para gestantes e profissionais de saúde, a vacina dTpa, que também protege contra a coqueluche, é recomendada.

Tríplice Viral (SCR): essencial contra sarampo, caxumba e rubéola. Adultos de até 29 anos devem ter o registro de duas doses. Pessoas de 30 a 59 anos que não foram vacinadas precisam de uma dose.

Febre Amarela: indicada para moradores ou viajantes de áreas de risco. Atualmente, o esquema para a maioria da população é de apenas uma dose, válida por toda a vida.

Hepatite B: se a pessoa não foi vacinado na infância, o esquema completo com três doses é recomendado para evitar a doença, que ataca o fígado e pode se tornar crônica.

Gripe (Influenza) : a vacinação é anual, pois o vírus sofre mutações constantes. A campanha acontece todos os anos, geralmente antes do inverno, e é crucial para evitar complicações respiratórias graves.

Pneumocócica: protege contra doenças como pneumonia, meningite e otite. É especialmente recomendada e disponibilizada gratuitamente pelo SUS para pessoas com mais de 60 anos. Adultos mais jovens com condições especiais de saúde podem ter acesso através dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

COVID-19: tornou-se parte do calendário de vacinação para grupos prioritários, com doses de reforço periódicas recomendadas para manter a proteção contra as novas variantes do vírus.

Manter as vacinas em dia não é apenas um ato de proteção individual. A imunização coletiva ajuda a evitar a circulação de vírus e bactérias, protegendo também pessoas que não podem ser vacinadas por motivos de saúde.

A maioria dessas vacinas está disponível gratuitamente nos postos de saúde da rede pública. Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação com foto. Levar a carteira de vacinação é fundamental para que o profissional de saúde possa avaliar o histórico e indicar quais doses são necessárias. Para situações especiais, como vacinas para imunossuprimidos, o acesso pode ser feito via Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.