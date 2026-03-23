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TERCEIRA IDADE

Nutrição e cuidados com idosos: 5 práticas essenciais

A prática exige atenção redobrada aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, comenta especialista

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Repórter
23/03/2026 17:00

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Organizar horários de medicação e manter um acompanhamento constante faz toda a diferença
Organizar horários de medicação e manter um acompanhamento constante faz toda a diferença crédito: FreePik

Lembrado no dia 31 de março, o Dia da Saúde e Nutrição reforça a importância de hábitos que promovam qualidade de vida em todas as fases da vida. No Brasil, esse debate se torna ainda mais urgente diante do envelhecimento acelerado da população.

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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos no país mais do que dobrou entre 2000 e 2023. Esse crescimento traz novos desafios para famílias e profissionais da saúde, especialmente quando se trata de cuidados diários com alimentação, rotina e bem-estar.

De acordo com a especialista em geriatria e gerontologia, Júlia Godoy, fundadora da Vivenza Care, cuidar de idosos exige atenção redobrada aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. “Cuidar de um idoso é uma tarefa que exige um preparo prévio. É fundamental ter alguns cuidados específicos para garantir saúde, autonomia e qualidade de vida.”

A seguir, a especialista indica cinco pontos importantes para quem convive ou cuida de pessoas que estão na terceira idade:

1. Atenção redobrada à alimentação

Com o passar dos anos, o metabolismo muda e o organismo passa a ter necessidades nutricionais diferentes. Dietas equilibradas, ricas em proteínas, vitaminas e minerais, ajudam a preservar massa muscular, fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças.

“Além disso, é importante observar sinais de perda de apetite ou dificuldade para mastigar e engolir, que podem indicar o início de condições mais sérias”, destaca Júlia.

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2. Hidratação precisa ser monitorada

A sensação de sede costuma diminuir com o envelhecimento, e isso costuma levar à desidratação sem que o idoso perceba. “É bastante comum que o idoso beba menos água do que realmente precisa. Por isso, familiares e cuidadores devem incentivar a ingestão de líquidos ao longo do dia”, orienta Júlia.

Para Júlia, promover momentos de convivência e escuta é parte fundamental do cuidado
Para Júlia, promover momentos de convivência e escuta é parte fundamental do cuidado Arquivo pessoal

3. Rotina de saúde bem organizada

Consultas médicas regulares, acompanhamento de exames e controle adequado de medicamentos são fundamentais para evitar complicações de doenças crônicas. Organizar horários de medicação e manter um acompanhamento constante faz toda a diferença na segurança do tratamento.

4. Estimular movimento e autonomia

A prática de atividades físicas adaptadas contribui para o equilíbrio, a mobilidade e a saúde mental dos idosos. Caminhadas leves, alongamentos e exercícios supervisionados ajudam a reduzir riscos de quedas e a preservar a independência. Manter o idoso ativo também contribui para a autoestima e para o convívio social.

5. Cuidado emocional também é saúde

Além da atenção física, o suporte emocional é essencial. Solidão, isolamento e perda de vínculos sociais podem impactar diretamente o bem-estar psicológico.

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Para Júlia, promover momentos de convivência e escuta é parte fundamental do cuidado.

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