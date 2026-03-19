Mês da mulher: campanha alerta sobre doenças silenciosas

Pequena, com formato de borboleta e localizada na parte anterior do pescoço, a tireoide desempenha um papel essencial no funcionamento do organismo. Responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo, o peso, os níveis de energia, os batimentos cardíacos, a temperatura corporal, a concentração e até o humor, a glândula ainda é pouco conhecida por grande parte da população.



Para ampliar a conscientização sobre o tema, a campanha nacional “Borboleta do equilíbrio em foco – a moda é cuidar da tireoide” coloca o assunto em evidência e ganha mais relevância em março, quando o Dia Internacional da Mulher reforça a importância do cuidado com a saúde feminina.

“O funcionamento da tireoide impacta praticamente todos os sistemas do corpo humano, mas ainda assim muitas pessoas desconhecem sua importância. O desafio é que várias doenças relacionadas à glândula são silenciosas e acabam sendo descobertas apenas em estágios mais avançados”, explica o médico intervencionista com foco em tireoide e idealizador da campanha, Antônio Rahal.

Sintomas nas mulheres



Segundo dados apresentados pela iniciativa, cerca de 15% da população adulta mundial — aproximadamente um bilhão de pessoas — convivem com algum tipo de distúrbio da tireoide. Estima-se ainda que até 60% dos casos não sejam diagnosticados, o que dificulta o início precoce do tratamento.

Entre os sinais que podem indicar alterações estão cansaço excessivo, mudanças de peso, queda de cabelo, ansiedade, depressão, palpitações e irregularidades menstruais — sintomas que muitas vezes são confundidos com outras condições.



Além das disfunções hormonais, a tireoide também pode apresentar inflamações e nódulos. O câncer na glândula, geralmente assintomático, costuma ser identificado em exames de rotina, como a ultrassonografia. O diagnóstico, segundo especialistas, é simples e pode ser feito principalmente por meio de exames de sangue e de imagem.

Tratamento nas mulheres



O tratamento varia conforme cada caso e pode incluir medicamentos, cirurgia ou procedimentos minimamente invasivos, como a ablação — técnica não cirúrgica que vem sendo difundida no Brasil e na América Latina.

A campanha



A campanha destaca que as doenças da tireoide têm maior incidência entre mulheres, o que reforça a importância do tema durante o mês dedicado à saúde e aos direitos femininos. A proposta é incentivar a informação, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico como estratégias fundamentais para preservar a qualidade de vida.

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Mais informações sobre a iniciativa estão disponíveis em www.borboletadoequilibrio.com.br.