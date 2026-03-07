Doença de Graves: entenda a doença autoimune que acelera a tireoide
Doença de Graves: entenda o hipertireoidismo autoimune, sintomas, diagnóstico e tratamentos para proteger a saúde da tireoide
compartilheSIGA
A Doença de Graves, uma das causas mais frequentes de hipertireoidismo, vem recebendo atenção crescente de endocrinologistas e serviços de saúde. Trata-se de uma condição autoimune em que o próprio organismo passa a estimular de forma exagerada a tireoide, levando à produção excessiva de hormônios tireoidianos. Esse desajuste provoca alterações em todo o corpo, afetando metabolismo, coração, olhos e até o humor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Embora possa surgir em qualquer idade, a enfermidade aparece com mais frequência em mulheres entre 20 e 40 anos, fase em que muitas estão em plena atividade profissional e familiar. Especialistas destacam que o reconhecimento precoce dos sintomas como perda de peso acelerada, palpitações e tremores é fundamental para evitar complicações cardiovasculares e o agravamento do quadro oftalmológico associado à Doença de Graves.
O que é a Doença de Graves e como ela afeta a tireoide?
A Doença de Graves é um distúrbio autoimune em que o sistema imunológico passa a produzir anticorpos chamados TRAb (anticorpos anti-receptor de TSH). Em vez de atacar vírus ou bactérias, esses anticorpos se ligam aos receptores de TSH da tireoide e funcionam como um estímulo permanente. A glândula recebe, então, um sinal constante para trabalhar demais, produzindo grandes quantidades de T3 e T4, os hormônios responsáveis por regular o metabolismo.
Esse processo de estimulação contínua leva à hiperfunção da tireoide, caracterizando o hipertireoidismo. O organismo acelera: o coração bate mais rápido, o intestino funciona de forma mais intensa e o gasto energético aumenta mesmo em repouso. Em muitos casos, a tireoide também aumenta de tamanho, formando o chamado bócio difuso, perceptível na região anterior do pescoço.
Quais são os principais sintomas da Doença de Graves?
Os sinais da Doença de Graves surgem de forma gradual, mas podem ser intensos quando o hipertireoidismo se instala. Entre os sintomas mais relatados estão perda de peso involuntária, mesmo com alimentação mantida ou aumentada, taquicardia, sensação de palpitações e tremores finos nas mãos. Em algumas pessoas, o quadro vem acompanhado de ansiedade, insônia e irritabilidade, o que pode ser confundido com estresse.
Outro aspecto marcante é o comprometimento ocular. A oftalmopatia de Graves pode provocar olhos saltados (exoftalmia), sensação de areia nos olhos, visão dupla e sensibilidade aumentada à luz. Há ainda manifestações como:
- Sudorese excessiva e intolerância ao calor;
- Fraqueza muscular, especialmente em pernas e braços;
- Aumento da frequência intestinal ou diarreia;
- Irregularidades menstruais nas mulheres;
- Cansaço persistente, mesmo com descanso adequado.
Sem tratamento, o hipertireoidismo decorrente da Doença de Graves pode sobrecarregar o coração, aumentando o risco de arritmias, insuficiência cardíaca e, em situações extremas, crise tireotóxica, uma emergência médica.
Como é feito o diagnóstico e quais exames são utilizados?
O diagnóstico da Doença de Graves combina avaliação clínica e exames laboratoriais. O primeiro passo costuma ser a dosagem de TSH, T3 e T4 livre no sangue. Na maioria dos casos, o TSH aparece suprimido (muito baixo), enquanto T3 e T4 estão elevados, indicando hipertireoidismo.
Para confirmar a origem autoimune, médicos solicitam a pesquisa de anticorpos específicos, especialmente o TRAb. Em muitos pacientes, esse marcador aparece positivo, reforçando o diagnóstico de Doença de Graves. Exames de imagem também têm papel importante:
- Ultrassom de tireoide: avalia o tamanho e a textura da glândula, identificando bócio difuso e aumento da vascularização.
- Cintilografia da tireoide: mostra o padrão de captação de iodo, característico dessa forma de hipertireoidismo, ajudando a diferenciar Graves de outros tipos de doenças tireoidianas.
- Exames oftalmológicos: analisam o grau de acometimento dos olhos, quando há exoftalmia ou queixas visuais.
Em serviços especializados, outros exames podem ser usados para avaliar coração, densidade óssea e metabolismo, já que a Doença de Graves prolongada pode impactar esses sistemas.
Quais tratamentos existem para a Doença de Graves?
O tratamento da Doença de Graves tem como objetivo controlar o hipertireoidismo, aliviar os sintomas e prevenir complicações. As principais opções incluem medicamentos, iodo radioativo e cirurgia, escolhidas de acordo com idade, intensidade do quadro e presença de outras doenças associadas.
- Medicamentos antitireoidianos: substâncias como metimazol ou propiltiouracil reduzem a produção de hormônios pela tireoide. São utilizados por meses ou anos, com acompanhamento regular de exames de sangue para ajustar a dose.
- Iodo radioativo: administrado em dose controlada, é captado pela tireoide e destrói de forma progressiva parte do tecido hiperfuncionante. Essa opção costuma levar à redução definitiva da função da glândula, exigindo, mais adiante, reposição hormonal.
- Cirurgia (tireoidectomia): indicada em casos selecionados, como bócio muito volumoso, intolerância a medicamentos ou quando o iodo radioativo é contraindicado. Após a remoção parcial ou total da tireoide, o paciente geralmente necessita de hormônio tireoidiano sintético por toda a vida.
Além dessas abordagens, betabloqueadores podem ser prescritos para controlar taquicardia e tremores enquanto o tratamento de base faz efeito. Nos quadros com importante comprometimento ocular, podem ser usados corticoides, radioterapia orbitária ou intervenções cirúrgicas específicas.
Quem é mais afetado e quais cuidados de prevenção e acompanhamento são recomendados?
A Doença de Graves é mais prevalente em mulheres, especialmente no intervalo entre 20 e 40 anos, embora também possa atingir homens, idosos e adolescentes. Fatores genéticos parecem aumentar a susceptibilidade, assim como histórico familiar de doenças autoimunes. Situações de grande estresse, tabagismo e alterações hormonais, como pós-parto, são frequentemente citadas em relatos clínicos como possíveis desencadeadores.
Especialistas recomendam alguns cuidados para reduzir riscos e favorecer o controle da Doença de Graves:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Realizar consultas regulares com endocrinologista em caso de histórico familiar de problemas tireoidianos;
- Procurar avaliação médica diante de perda de peso rápida, taquicardia persistente ou tremores inexplicados;
- Evitar o tabagismo, que está associado à piora da oftalmopatia de Graves;
- Manter acompanhamento periódico após o início do tratamento, com exames laboratoriais para ajuste de doses;
- Seguir orientações sobre uso correto de medicamentos e comparecer às consultas de retorno.
O diagnóstico precoce, somado ao acompanhamento contínuo, permite que a maioria das pessoas com Doença de Graves mantenha rotina próxima do habitual. A informação clara sobre sintomas, riscos e opções terapêuticas auxilia pacientes e famílias a reconhecer sinais de alerta e a buscar apoio médico em tempo oportuno.