Doença de Graves: entenda a doença autoimune que acelera a tireoide

A Doença de Graves, uma das causas mais frequentes de hipertireoidismo, vem recebendo atenção crescente de endocrinologistas e serviços de saúde. Trata-se de uma condição autoimune em que o próprio organismo passa a estimular de forma exagerada a tireoide, levando à produção excessiva de hormônios tireoidianos. Esse desajuste provoca alterações em todo o corpo, afetando metabolismo, coração, olhos e até o humor.

Embora possa surgir em qualquer idade, a enfermidade aparece com mais frequência em mulheres entre 20 e 40 anos, fase em que muitas estão em plena atividade profissional e familiar. Especialistas destacam que o reconhecimento precoce dos sintomas como perda de peso acelerada, palpitações e tremores é fundamental para evitar complicações cardiovasculares e o agravamento do quadro oftalmológico associado à Doença de Graves.

O que é a Doença de Graves e como ela afeta a tireoide?

A Doença de Graves é um distúrbio autoimune em que o sistema imunológico passa a produzir anticorpos chamados TRAb (anticorpos anti-receptor de TSH). Em vez de atacar vírus ou bactérias, esses anticorpos se ligam aos receptores de TSH da tireoide e funcionam como um estímulo permanente. A glândula recebe, então, um sinal constante para trabalhar demais, produzindo grandes quantidades de T3 e T4, os hormônios responsáveis por regular o metabolismo.

Esse processo de estimulação contínua leva à hiperfunção da tireoide, caracterizando o hipertireoidismo. O organismo acelera: o coração bate mais rápido, o intestino funciona de forma mais intensa e o gasto energético aumenta mesmo em repouso. Em muitos casos, a tireoide também aumenta de tamanho, formando o chamado bócio difuso, perceptível na região anterior do pescoço.

O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações no coração, nos olhos e no metabolismo – depositphotos.com / serezniy

Quais são os principais sintomas da Doença de Graves?

Os sinais da Doença de Graves surgem de forma gradual, mas podem ser intensos quando o hipertireoidismo se instala. Entre os sintomas mais relatados estão perda de peso involuntária, mesmo com alimentação mantida ou aumentada, taquicardia, sensação de palpitações e tremores finos nas mãos. Em algumas pessoas, o quadro vem acompanhado de ansiedade, insônia e irritabilidade, o que pode ser confundido com estresse.

Outro aspecto marcante é o comprometimento ocular. A oftalmopatia de Graves pode provocar olhos saltados (exoftalmia), sensação de areia nos olhos, visão dupla e sensibilidade aumentada à luz. Há ainda manifestações como:

Sudorese excessiva e intolerância ao calor;

Fraqueza muscular, especialmente em pernas e braços;

Aumento da frequência intestinal ou diarreia;

Irregularidades menstruais nas mulheres;

Cansaço persistente, mesmo com descanso adequado.

Sem tratamento, o hipertireoidismo decorrente da Doença de Graves pode sobrecarregar o coração, aumentando o risco de arritmias, insuficiência cardíaca e, em situações extremas, crise tireotóxica, uma emergência médica.

Como é feito o diagnóstico e quais exames são utilizados?

O diagnóstico da Doença de Graves combina avaliação clínica e exames laboratoriais. O primeiro passo costuma ser a dosagem de TSH, T3 e T4 livre no sangue. Na maioria dos casos, o TSH aparece suprimido (muito baixo), enquanto T3 e T4 estão elevados, indicando hipertireoidismo.

Para confirmar a origem autoimune, médicos solicitam a pesquisa de anticorpos específicos, especialmente o TRAb. Em muitos pacientes, esse marcador aparece positivo, reforçando o diagnóstico de Doença de Graves. Exames de imagem também têm papel importante:

Ultrassom de tireoide: avalia o tamanho e a textura da glândula, identificando bócio difuso e aumento da vascularização. Cintilografia da tireoide: mostra o padrão de captação de iodo, característico dessa forma de hipertireoidismo, ajudando a diferenciar Graves de outros tipos de doenças tireoidianas. Exames oftalmológicos: analisam o grau de acometimento dos olhos, quando há exoftalmia ou queixas visuais.

Em serviços especializados, outros exames podem ser usados para avaliar coração, densidade óssea e metabolismo, já que a Doença de Graves prolongada pode impactar esses sistemas.

Quais tratamentos existem para a Doença de Graves?

O tratamento da Doença de Graves tem como objetivo controlar o hipertireoidismo, aliviar os sintomas e prevenir complicações. As principais opções incluem medicamentos, iodo radioativo e cirurgia, escolhidas de acordo com idade, intensidade do quadro e presença de outras doenças associadas.

Medicamentos antitireoidianos : substâncias como metimazol ou propiltiouracil reduzem a produção de hormônios pela tireoide. São utilizados por meses ou anos, com acompanhamento regular de exames de sangue para ajustar a dose.

: substâncias como metimazol ou propiltiouracil reduzem a produção de hormônios pela tireoide. São utilizados por meses ou anos, com acompanhamento regular de exames de sangue para ajustar a dose. Iodo radioativo : administrado em dose controlada, é captado pela tireoide e destrói de forma progressiva parte do tecido hiperfuncionante. Essa opção costuma levar à redução definitiva da função da glândula, exigindo, mais adiante, reposição hormonal.

: administrado em dose controlada, é captado pela tireoide e destrói de forma progressiva parte do tecido hiperfuncionante. Essa opção costuma levar à redução definitiva da função da glândula, exigindo, mais adiante, reposição hormonal. Cirurgia (tireoidectomia): indicada em casos selecionados, como bócio muito volumoso, intolerância a medicamentos ou quando o iodo radioativo é contraindicado. Após a remoção parcial ou total da tireoide, o paciente geralmente necessita de hormônio tireoidiano sintético por toda a vida.

Além dessas abordagens, betabloqueadores podem ser prescritos para controlar taquicardia e tremores enquanto o tratamento de base faz efeito. Nos quadros com importante comprometimento ocular, podem ser usados corticoides, radioterapia orbitária ou intervenções cirúrgicas específicas.

Perda de peso rápida, palpitações, tremores e olhos saltados podem ser sinais da Doença de Graves – depositphotos.com / magicmine

Quem é mais afetado e quais cuidados de prevenção e acompanhamento são recomendados?

A Doença de Graves é mais prevalente em mulheres, especialmente no intervalo entre 20 e 40 anos, embora também possa atingir homens, idosos e adolescentes. Fatores genéticos parecem aumentar a susceptibilidade, assim como histórico familiar de doenças autoimunes. Situações de grande estresse, tabagismo e alterações hormonais, como pós-parto, são frequentemente citadas em relatos clínicos como possíveis desencadeadores.

Especialistas recomendam alguns cuidados para reduzir riscos e favorecer o controle da Doença de Graves:

Realizar consultas regulares com endocrinologista em caso de histórico familiar de problemas tireoidianos;

Procurar avaliação médica diante de perda de peso rápida, taquicardia persistente ou tremores inexplicados;

Evitar o tabagismo, que está associado à piora da oftalmopatia de Graves;

Manter acompanhamento periódico após o início do tratamento, com exames laboratoriais para ajuste de doses;

Seguir orientações sobre uso correto de medicamentos e comparecer às consultas de retorno.

O diagnóstico precoce, somado ao acompanhamento contínuo, permite que a maioria das pessoas com Doença de Graves mantenha rotina próxima do habitual. A informação clara sobre sintomas, riscos e opções terapêuticas auxilia pacientes e famílias a reconhecer sinais de alerta e a buscar apoio médico em tempo oportuno.