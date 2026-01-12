Saiba mais sobre a tireoide: funções, sintomas de alteração e importância para o corpo

A tireoide é uma glândula pequena, em formato de borboleta, localizada na parte anterior do pescoço. Apesar do tamanho reduzido, essa estrutura exerce influência direta sobre o funcionamento de praticamente todo o organismo. Além disso, quando a tireoide mantém equilíbrio, o corpo tende a conservar um ritmo adequado de energia, temperatura e metabolismo.

Quando ocorre algum desequilíbrio na produção de hormônios tireoidianos, diferentes sistemas do corpo sofrem alterações, como o coração, o intestino, a pele e o cérebro. Por isso, entender a importância da tireoide, reconhecer sinais de alerta e saber quando procurar ajuda especializada se torna essencial para preservar a saúde a longo prazo. Além disso, esse conhecimento ajuda na prevenção de complicações mais graves e favorece decisões mais conscientes sobre exames e tratamentos.

Qual é a função da tireoide no organismo?

A principal função da tireoide consiste em produzir os hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), que regulam o metabolismo. Em termos simples, esses hormônios definem o “ritmo” com que o corpo gasta energia, utiliza nutrientes e realiza diversas atividades internas. Dessa forma, eles interferem no funcionamento do coração, na temperatura corporal, na velocidade do intestino, na força muscular e até no humor.

Além disso, a tireoide exerce papel importante no crescimento e no desenvolvimento, especialmente na infância e na adolescência. Em fases como gestação e puerpério, o equilíbrio hormonal dessa glândula garante o desenvolvimento adequado do feto e também protege a saúde da mãe. Um ponto relevante é que a tireoide depende de iodo, obtido principalmente pela alimentação, para produzir seus hormônios em quantidade adequada. Por isso, o uso de sal iodado e uma dieta equilibrada são estratégias importantes de saúde pública.

Entre as funções mais conhecidas da tireoide no corpo, destacam-se:

Regulação do gasto de energia e do peso corporal;

Controle da frequência cardíaca e da pressão arterial;

Influência sobre o sono, a memória e a concentração;

Atuação sobre a saúde da pele, dos cabelos e das unhas;

Participação no crescimento e no desenvolvimento neurológico.

Créditos: depositphotos.com / magicmine



Hipotireoidismo e hipertireoidismo: qual a diferença?

As alterações mais comuns da tireoide envolvem mudanças na quantidade de hormônios produzidos. Quando a glândula produz menos hormônios do que o necessário, ocorre o hipotireoidismo. Já quando a produção aumenta além do adequado, o quadro recebe o nome de hipertireoidismo. Embora ambos afetem a mesma glândula, os efeitos no corpo costumam seguir direções opostas.

No hipotireoidismo, o metabolismo tende a ficar mais lento. Em contraste, no hipertireoidismo, o organismo funciona em ritmo acelerado. Essa diferença ajuda a entender os sintomas que surgem e orienta o profissional de saúde na investigação do quadro. No entanto, os sinais podem aparecer de forma discreta no início, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular, sobretudo em pessoas com histórico familiar.

Quais são os sintomas de hipotireoidismo?

No hipotireoidismo, o corpo trabalha em velocidade reduzida. Assim, os sintomas podem surgir de forma gradual, o que leva muitas pessoas a associar as queixas ao cansaço do dia a dia ou ao envelhecimento. Além disso, entre os sinais mais relatados aparecem alterações de energia, de peso e também da pele.

Cansaço constante e sensação de fraqueza;

Ganho de peso leve a moderado, mesmo sem grande mudança na alimentação;

Pele mais seca, unhas frágeis e queda de cabelo;

Intestino preso ou funcionamento mais lento;

Intolerância ao frio, com sensação de frio excessivo;

Ritmo cardíaco mais lento;

Sonolência, dificuldade de concentração e memória prejudicada;

Ciclos menstruais irregulares em pessoas que menstruam.

Em crianças e adolescentes, o hipotireoidismo pode provocar atraso no crescimento e no desenvolvimento. Além disso, em adultos, quando a pessoa não recebe tratamento adequado, o problema favorece alterações de colesterol e aumenta o risco de doenças cardiovasculares ao longo do tempo. Por isso, após o diagnóstico, o uso correto da medicação e o seguimento médico são fundamentais.

Quais são os sintomas de hipertireoidismo?

No hipertireoidismo, o excesso de hormônios tireoidianos acelera o metabolismo. Assim, o corpo passa a funcionar como se permanecesse em alerta constante, o que traz sinais físicos e emocionais. Em alguns casos, a pessoa percebe um aumento no pescoço, chamado de bócio, devido ao crescimento da glândula.

Emagrecimento, mesmo com alimentação mantida ou até aumentada;

Palpitações, coração acelerado e sensação de “coração disparado”;

Tremores finos nas mãos;

Intestino mais solto ou diarreia;

Intolerância ao calor e suor excessivo;

Irritabilidade, ansiedade e dificuldade para dormir;

Fraqueza muscular, principalmente em coxas e braços;

Em alguns casos, olhos mais saltados ou sensação de areia nos olhos, dependendo da causa do hipertireoidismo.

O hipertireoidismo, quando permanece sem identificação e tratamento, sobrecarrega o coração e favorece arritmias. Esse risco se torna ainda maior em pessoas com idade mais avançada ou com doenças cardíacas prévias. Além disso, a perda de massa óssea e alterações emocionais podem se intensificar, o que torna o tratamento e o acompanhamento especializados ainda mais necessários.

Quais sinais de alerta indicam problema na tireoide?

Alguns sinais combinados podem levantar suspeita de alteração na tireoide, principalmente quando persistem por várias semanas. Além disso, a presença de sintomas em mais de um sistema do corpo costuma chamar a atenção dos profissionais de saúde.

Mudanças de peso sem explicação clara; Alterações importantes de energia, com cansaço extremo ou agitação constante; Variações no ritmo cardíaco, com batimentos muito lentos ou acelerados; Distúrbios intestinais contínuos, como prisão de ventre ou diarreia frequente; Queda de cabelo acentuada ou mudança na textura da pele; Alterações de humor, como irritabilidade, desânimo ou dificuldade de concentração; Aumento visível na região do pescoço ou sensação de “caroço” ao engolir.

Diante desses sinais, a pessoa deve buscar avaliação médica para investigação. O profissional geralmente realiza exame físico e solicita dosagem de hormônios tireoidianos em exames de sangue. Além disso, em alguns casos, o médico também indica exames de imagem para complementar a análise e definir melhor a causa do problema.

Por que o diagnóstico precoce da tireoide é tão importante?

O reconhecimento precoce das alterações da tireoide permite ajustar o tratamento antes do surgimento de complicações mais sérias. Com acompanhamento adequado, a pessoa consegue controlar tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, o que reduz o impacto no coração, no metabolismo e na qualidade de vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O diagnóstico costuma envolver exames simples, como TSH, T4 livre e, em alguns casos, T3. Além disso, o médico pode solicitar ultrassonografia da tireoide quando julga necessário. Em gestantes, crianças, pessoas com histórico familiar de doença tireoidiana e indivíduos com outras doenças autoimunes, a vigilância se torna ainda mais importante. Por fim, a orientação profissional adequada, associada à atenção aos sinais do próprio corpo, contribui para preservar a saúde da tireoide ao longo das diferentes fases da vida e a evitar complicações futuras.