BBB25: Vitória Strada revelou ter "tireoide desregulada"; entenda

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Participante da atual edição do reality show Big Brother Brasil, a atriz Vitória Strada revelou, durante o programa, que foi diagnosticada com “tireoide desregulada”. A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço que desempenha um papel fundamental no funcionamento do organismo.

“A tireoide é principalmente responsável pela produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), que regulam o gasto energético e a temperatura corporal, além de influenciarem no funcionamento do fígado, rins, coração e cérebro, assim interferindo diretamente no peso, humor, memória, ciclo menstrual e fertilidade, por exemplo”, explica a endocrinologista com pós-graduação em endocrinologia e metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), Deborah Beranger, que ressalta que, por esses motivos, qualquer problema no funcionamento da tireoide pode causar impactos sérios na saúde e bem-estar.

Segundo a médica, entre as condições mais comuns que podem causar alterações na tireoide estão o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, que geralmente ocorrem devido a doenças autoimunes. “O hipertiroidismo é caracterizado pela produção excessiva dos hormônios tiroidianos, o que pode provocar emagrecimento, intestino solto, aceleração do coração, agitação, quadros de ansiedade, nervosismo, insônia e intolerância ao calor”, detalha a especialista.

“Em contrapartida, o hipotiroidismo, que tem alta incidência na população, consiste na queda da produção desses hormônios, provocando sinais como diminuição da memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, ganho de peso, constipação, ressecamento da pele, alteração no ciclo menstrual e até mudanças de humor e depressão, além do aumento nos níveis de colesterol, dificuldade na filtragem dos rins e aumento do risco de insuficiência cardíaca”, afirma.



Ao notar tais sintomas, é importante buscar um médico endocrinologista para passar por uma avaliação e receber o diagnóstico adequado, que é realizado por meio de exame de sangue para verificar os níveis dos hormônios TSH e T4 livre. “No hipertiroidismo, geralmente, os níveis de T4 livre são mais altos e os de TSH mais baixos. Já o contrário pode indicar hipotiroidismo”, diz a especialista, que acrescenta que, dependendo dos resultados, pode ser necessário dosar outros hormônios ou realizar exames de imagem para confirmar o diagnóstico.





Uma vez diagnosticado, o tratamento dependerá da condição e da gravidade de cada caso. “No hipertiroidismo, o tratamento pode envolver medicamentos para reduzir a produção excessiva de hormônios e, em casos graves, a remoção da tireoide, com realização posterior de reposição hormonal”, explica Deborah Beranger, que acrescenta que a reposição hormonal também é o tratamento recomendado nos casos de hipotiroidismo.

“E, ao contrário do que é disseminado, a reposição hormonal, quando devidamente indicada, não causa câncer. Pelo contrário. Nos casos de disfunções da tireoide, o tratamento hormonal pode proteger contra diversas doenças e todos os sintomas desaparecem. Então, o mais importante é buscar um médico especialista para ter o acompanhamento adequado”, recomenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia