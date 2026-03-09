Saúde vascular da mulher exige prevenção desde a juventude

Com o Dia Internacional da Mulher lembrado ontem (8/3), o principal alerta vai além das homenagens: cuidar da circulação é essencial para garantir bem-estar em todas as fases da vida, da juventude à terceira idade. A saúde vascular feminina exige cuidado específico, já que fatores hormonais e condições próprias da mulher influenciam diretamente o risco de doenças circulatórias.

A cirurgiã vascular Inez Ohashi Torres, membro da diretoria executiva da SBACV-SP, reforça que a prevenção precisa começar desde cedo. Ainda na adolescência e no início da vida adulta podem surgir sinais como sensação de peso nas pernas, inchaço ao final do dia e aparecimento de veias dilatadas.

O uso de anticoncepcionais combinados também pode elevar o risco de trombose, especialmente quando associado à obesidade, sedentarismo, tabagismo ou histórico familiar. “Antes de iniciar anticoncepcionais hormonais, principalmente os que contêm estrogênio, é fundamental avaliar causas individuais. A escolha do método deve ser personalizada e feita com orientação médica”, orienta Inez.

Na fase adulta, especialmente durante a gestação, o monitoramento deve ser redobrado. A gravidez provoca aumento do volume sanguíneo, compressão venosa e maior tendência à coagulação, o que favorece o surgimento de varizes e eleva o risco de trombose. “A gestação é um estado de hipercoagulabilidade. Embora seja um mecanismo natural de proteção contra hemorragias no parto, também aumenta o risco de eventos trombóticos. O acompanhamento pré-natal e a avaliação de risco são essenciais”, destaca.

Com a chegada da menopausa, ocorre a perda do efeito protetor do estrogênio, aumentando a predisposição à aterosclerose e a eventos como infarto, AVC e doença arterial periférica. “Após o período de queda hormonal, o risco cardiovascular cresce. O controle da pressão arterial, da glicemia e do colesterol, e a prática regular de exercícios físicos tornam-se indispensáveis para preservar a qualidade de vida e independência”, reforça a médica.

A atenção aos sinais do corpo é outro ponto central. Inchaço persistente em apenas uma perna, dor intensa na panturrilha, calor local, falta de ar súbita, dor no peito ou desmaio exigem avaliação médica imediata. “Muitas mulheres tendem a minimizar sintomas como dor ou inchaço, atribuindo ao cansaço do dia a dia. Alterações persistentes ou assimétricas nunca devem ser ignoradas. O diagnóstico precoce reduz complicações e salva vidas”, sinaliza.

Como tratar?

Entre as orientações médicas, destacam-se o uso de meias de compressão graduada, indicadas em casos de edema significativo, varizes sintomáticas ou períodos de imobilidade. Quando prescritas pelo médico, elas ajudam a reduzir o desconforto, melhoram a circulação e contribuem para a prevenção da trombose venosa profunda (TVP).

Além disso, medidas conservadoras, como a elevação dos membros inferiores e a drenagem linfática realizada por profissional qualificado, também podem auxiliar no controle do inchaço e no alívio dos sintomas, proporcionando mais conforto no dia a dia.

Como prevenir?

De acordo com Inez, o cuidado diário é o maior aliado para uma longevidade saudável. Manter um estilo de vida ativo, com alimentação balanceada, ingestão adequada de líquidos, controle do peso, abandono do tabagismo e pausas para movimentação ao longo do dia impacta diretamente na saúde dos vasos sanguíneos.

“A prevenção é um compromisso contínuo. Consultas regulares e atenção aos sinais do corpo são atitudes fundamentais para preservar a autonomia e garantir um envelhecimento mais saudável”, destaca a médica.

“Neste Dia Internacional da Mulher, deixo um apelo para que cada mulher olhe com mais cuidado para si. Muitas vezes dedicamos energia a todos ao redor e adiamos nosso próprio bem-estar”, comenta.

“Conhecer a história familiar, realizar avaliações periódicas, monitorar pressão arterial, glicemia e colesterol e buscar orientação antes de iniciar anticoncepcionais ou terapia hormonal são atitudes que fazem diferença ao longo da vida. Identificar precocemente possíveis riscos e adotar hábitos saudáveis no dia a dia é a melhor forma de preservar a saúde vascular em todas as fases”, afirma.

Para a SBACV-SP, o cuidado preventivo representa a estratégia mais eficaz. Pacientes hospitalizados ou com risco elevado devem passar por avaliação individualizada para definição de medidas preventivas adequadas. Já diante de suspeita de trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar, a orientação é procurar atendimento médico de urgência.