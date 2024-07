A influenciadora Juliana Perdomo está internada após sofrer uma embolia amniótica durante o parto do terceiro filho na última sexta-feira (26/7).

A influenciadora Juliana Perdomo está internada após sofrer uma embolia amniótica durante o parto do terceiro filho na sexta-feira (26/7). Ela segue entubada e sedada. Segundo o Ministério da Saúde, a condição que afetou Juliana é uma complicação obstétrica rara com mortalidade materna alta e ocorre quando o líquido amniótico, que contém células e tecido do feto, entra na corrente sanguínea da mãe. O bebê de Juliana, chamado Zac, passa bem.

Os sintomas da complicação podem incluir hipotensão arterial, edemo pulmonar agudo, parada cardiorrespiratória e convulsão. "O líquido ou tecido pode causar uma reação grave na gestante. A reação costuma ocorrer durante o trabalho de parto e parto ou logo após. A mulher pode apresentar batimentos cardíacos acelerados, ritmo cardíaco irregular, pressão baixa e dificuldade em respirar", explica o órgão.





"A apresentação clínica inicial mais frequente é a de dispneia súbita e hipotensão, seguida, dentro de minutos, por parada cardiorrespiratória. Em mais de 50% dos casos, os eventos iniciais são acompanhadas por convulsões. Metade de todas as pacientes morrem dentro de uma hora após o início dos sintomas, e nas que sobrevivem, não são raros os danos neurológicos secundários à hipóxia", acrescenta o Ministério da Saúde.

A irmã de Juliana, Tatiana Podomo, informou que o quadro de saúde da influenciadora está evoluindo bem. "Tivemos uma evolução cardíaca excelente, o coração está funcionando sozinha. Na parte pulmonar também tivemos melhora, mas ainda precisamos de mais", disse.



A goiana tem 34 anos e costuma compartilhar sua rotina, receitas e dicas de organização da casa com os mais de 1 milhão de seguidores. A postagem mais recente de Juliana foi nesta semana. Ela agradeceu aos familiares pela festa surpresa que ganhou no aniversário de 34 anos. "Obrigada pelo privilégio de ter vocês aqui comigo", escreveu.