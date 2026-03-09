Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo é lembrado nesta terça-feira

Exercitar-se é um desafio para muitas pessoas e um grande prazer para outras. Nessa trajetória, porém, é fundamental ter em mente que o equilíbrio é essencial. Tanto a falta de movimento quanto o excesso e ultrapassagem de limites podem trazer sérios prejuízos à saúde. Em ambos os extremos, a orientação de um especialista é indispensável para manter um corpo ativo, em forma e saudável.



Nesta terça-feira (10/3), é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, data que chama a atenção para a importância da atividade física regular como pilar da saúde, principalmente na prevenção e o controle da obesidade - condição que segue em ritmo crescente e acelerado em todo o mundo.



“O sedentarismo está diretamente associado ao aumento do peso corporal e ao risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares”, alerta o professor Durval Ribas Filho, nutrólogo, fellow da The Obesity Society – TOS e Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

“Incorporar movimento à rotina, por meio de caminhadas, exercícios estruturados ou atividades do dia a dia, é um primeiro passo de extrema relevância, em uma estratégia simples, acessível e eficaz, capaz de melhorar a qualidade de vida, preservar a saúde metabólica e reduzir os impactos da obesidade a longo prazo”, comenta.



O especialista enumera os principais riscos do sedentarismo, que se agravam quando mantidos por longos períodos:



Escalada da obesidade : a baixa prática de atividade física favorece o ganho de peso e o acúmulo de gordura corporal



: a baixa prática de atividade física favorece o ganho de peso e o acúmulo de gordura corporal Ligação com doenças cardiovasculares : mais probabilidade de hipertensão , infarto e acidente vascular cerebral (AVC)



: mais probabilidade de , infarto e acidente vascular cerebral (AVC) Interferência no diabetes tipo 2 : a falta de exercícios físicos contribui para a resistência à insulina e alterações no metabolismo da glicose



: a falta de exercícios físicos contribui para a e alterações no metabolismo da glicose Descontrole do colesterol : maior chance de aumento do LDL (“colesterol ruim”) e redução do HDL (“colesterol bom”)



: maior chance de aumento do LDL (“colesterol ruim”) e redução do HDL (“colesterol bom”) Perda de massa muscular e óssea : favorece o desenvolvimento de sarcopenia , osteopenia e osteoporose , especialmente no processo natural de envelhecimento



: favorece o desenvolvimento de , osteopenia e , especialmente no processo natural de envelhecimento Mais problemas articulares : eleva a incidência de dores na coluna, joelhos e ombros, além de rigidez muscular



: eleva a incidência de dores na coluna, joelhos e ombros, além de rigidez muscular Impactos na saúde mental : elevação do risco de ansiedade , depressão e estresse



: elevação do risco de , depressão e estresse Redução da capacidade funcional : diminuição da disposição, da resistência física e da autonomia para atividades diárias



: diminuição da disposição, da resistência física e da autonomia para atividades diárias Mortalidade precoce: o sedentarismo é um dos principais fatores de risco evitáveis para morte prematura



Movimento: pequenas mudanças, grandes impactos



A prática regular de atividade física, mesmo em intensidade leve a moderada, já traz benefícios. “Não é necessário adotar mudanças radicais. Estratégias fáceis de se tornarem hábito, progressivas e sustentáveis são mais eficazes para incorporar o movimento à rotina e preservar a saúde, sempre com orientação profissional, para trazer segurança e melhores resultados”, orienta o nutrólogo, que dá dicas por onde começar:

