Privação de sono no carnaval acende alerta em um país que já dorme mal

O carnaval é um dos momentos mais esperados do ano e convida milhões de brasileiros a viver dias intensos, com noites de sono reduzido e rotina alterada. Mas, em um país onde o descanso já é um desafio para grande parte da população, a maratona de folia pode ampliar um problema silencioso: a privação de sono.



Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 72% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alteração no sono, como dificuldade para dormir, acordar durante a noite ou manter um descanso reparador. Esse cenário revela que o país já convive com um padrão de sono fragilizado, que tende a se intensificar durante o carnaval, quando os horários ficam irregulares e o corpo é submetido a mais estímulos e esforço físico.



De acordo com a diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono, Monica Andersen, cada pessoa tem uma necessidade individual de descanso, mas a maior parte dos adultos precisa dormir entre sete e nove horas por noite.

Em períodos de maior desgaste, como o carnaval, o ideal seria respeitar essa necessidade e, se possível, acrescentar um tempo extra para recuperação. “A quantidade mínima de sono é a necessidade individual de cada um, mais algum tempo adicional para recuperar o excesso de uso do corpo nessa maratona de festa”, explica.

A redução do tempo de sono por vários dias seguidos pode afetar o corpo e a mente. A privação de sono está associada à perda de discernimento, aumento da impulsividade, maior irritabilidade e mais chances de cometer erros ou sofrer quedas e acidentes.

Quando somada ao consumo de bebida alcoólica, o impacto tende a ser ainda maior. O álcool interfere no sono profundo e pode suprimir a fase REM, responsável pela consolidação da memória e pela recuperação mental, agravando os efeitos do cansaço acumulado.



Esse cenário se torna ainda mais relevante quando se considera que muitos foliões passam quatro dias seguidos dormindo menos do que o habitual. A ideia de que uma única noite de descanso resolve o desgaste do período também não se sustenta.

Segundo a especialista, o sono perdido não é totalmente recuperado. “Quem dormiu pouco ao longo dos dias de carnaval vai precisar de mais tempo para normalizar o organismo, com alimentação adequada, hidratação e uma retomada gradual da rotina”, afirma.



Em um país conhecido mundialmente pela intensidade do carnaval e que já apresenta altos índices de queixas relacionadas ao sono, a combinação entre festa, noites de sono insuficiente e hábitos desregulados cria um cenário propício para o esgotamento físico e mental.

A orientação é buscar equilíbrio: manter períodos mínimos de descanso, hidratar-se bem, cuidar da alimentação e moderar o consumo de álcool ajudam a reduzir os impactos da privação de sono.

A festa passa, mas o corpo precisa continuar funcionando em ritmo saudável. Respeitar o sono, mesmo em meio à folia, é uma forma de garantir que a energia do carnaval não se transforme em cansaço prolongado nos dias seguintes.

Cinco dicas para aproveitar o carnaval com menos impacto no sono



Respeite sua necessidade individual de descanso



Cada pessoa tem uma quantidade mínima de horas de sono. O ideal é manter esse tempo mesmo durante o carnaval e, se possível, dormir um pouco mais para ajudar o corpo a se recuperar do desgaste físico.



Tente recuperar o sono pela manhã



Mesmo que a noite termine tarde, procurar dormir mais durante a manhã ajuda a reduzir o acúmulo de cansaço ao longo dos dias de festa.



Modere o consumo de bebidas alcoólicas



O álcool pode prejudicar a qualidade do sono e potencializar os efeitos da privação de sono, aumentando impulsividade, irritabilidade e o risco de acidentes.



Hidrate-se e cuide da alimentação



Manter o corpo nutrido e bem hidratado contribui para que o organismo lide melhor com o esforço físico e com as mudanças de rotina típicas do período.



Retome o ritmo com calma após o carnaval



Uma única noite de sono não resolve o desgaste acumulado. Nos dias seguintes, priorize descanso, alimentação equilibrada e atividades leves para ajudar o corpo a se recuperar gradualmente.

*Por Monica Andersen - Diretora de diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono