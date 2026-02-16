Como curar a ressaca de carnaval? Veja 7 dicas que funcionam de verdade

O carnaval chegou ao fim e, com ele, a temida ressaca para muitos foliões. Se você acordou hoje com dor de cabeça, enjoo e um cansaço que parece não ter fim, saiba que existem formas eficazes de aliviar esses sintomas e recuperar o bem-estar para voltar à rotina.

O mal-estar é uma resposta do corpo à intoxicação e desidratação causadas pelo consumo excessivo de álcool. Com alguns cuidados simples na alimentação e hidratação, é possível ajudar o organismo a se recuperar mais rápido. Confira sete dicas práticas que realmente funcionam:

1. Hidratação é a prioridade: o álcool desidrata o corpo, e essa é uma das principais causas do mal-estar. Beba muita água ao longo do dia. Água de coco e isotônicos também são ótimas opções para repor líquidos e sais minerais perdidos de forma mais acelerada.

2. Opte por alimentos leves: a vontade de comer algo gorduroso pode ser grande, mas o ideal é evitá-la. Prefira frutas, como banana e melancia, vegetais e carboidratos complexos, como aveia. Eles fornecem energia e nutrientes sem sobrecarregar o sistema digestivo, que já está sensível.

3. Cuidado com o café: embora a cafeína possa aliviar a dor de cabeça, ela deve ser consumida com moderação. O café tem efeito diurético e pode agravar a desidratação, um dos principais vilões da ressaca. Priorize a água antes de pensar no cafezinho.

4. Reponha os eletrólitos: além da água, o corpo perde minerais importantes como potássio e sódio. Sopas e caldos leves são excelentes para repor sódio e hidratar ao mesmo tempo. A banana e o abacate são fontes ricas em potássio e ajudam a reequilibrar o organismo.

5. Não "rebata" a ressaca: o mito popular de curar a ressaca com mais álcool é perigoso. Ingerir mais bebida alcoólica apenas adia os sintomas e força ainda mais o fígado, que já está trabalhando para eliminar as toxinas do corpo.

6. Descanse o máximo possível: seu corpo precisa de tempo para se recuperar e metabolizar todo o álcool. Se puder, tire um cochilo ou durma por mais tempo. O descanso é uma ferramenta poderosa para a recuperação física e mental após a folia.

7. Invista em chás digestivos: chás como o de gengibre e o de hortelã podem ajudar a acalmar o estômago e aliviar a sensação de enjoo. Eles são uma forma suave e natural de combater o desconforto gástrico, um dos piores sintomas da ressaca.

É importante ressaltar que essas dicas são para casos leves de ressaca. Se os sintomas forem graves e incluírem vômitos persistentes, confusão mental, desmaios ou dor abdominal intensa, procure ajuda médica imediatamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.