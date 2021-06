Dony De Nuccio volta à TV com o "Te devo essa! Brasil", exibido no SBT/Alterosa. Inspirado no sucesso "Irmãos à obra", reality vai além das reformas feitas por celebridades e revela histórias fantásticas, diz o apresentador (foto: Beatriz Nadler/SBT)





Dony De Nuccio está de volta à TV como apresentador do programa “Te devo essa! Brasil”, versão nacional do famoso reality americano de reforma “Irmãos à obra”. O programa, parceria entre o SBT e o Discovery Home & Health, estreia neste sábado (05/06) no SBT/Alterosa. No Discovery, o primeiro episódio vai ao ar na quinta-feira (10/6). Na nova atração, celebridades escolhem uma pessoa especial em sua vida para presenteá-la com uma reforma conduzida pelo arquiteto Renato Mendonça, do reality “24h pra redecorar”.





Marília Mendonça, a dupla Maiara & Maraisa, Marcos Pasquim, Eliana, Caio Castro, Cafu, Nathalia Rodrigues, Joelma, Padre Fábio de Melo, Thammy Miranda, Fernando Fernandes e Luciana Gimenez são os famosos que participarão da primeira temporada, com 13 episódios. Ao conceder a oportunidade de agraciar um conhecido com a reforma, o reality não promete vida fácil para as celebridades convidadas.





“Estamos com algumas das maiores celebridades do Brasil como nunca foram vistas na TV brasileira. A gente vai ter Eliana arrancando piso, Marília Mendonça derrubando parede, Joelma quebrando lustre, Caio Castro arrancando uma churrasqueira”, adiantou Dony De Nuccio, em coletiva de imprensa virtual.





Ele se diz emocionado com o retorno à TV após a bem-sucedida experiência no “Bake off Brasil – Celebridades”, também exibido no SBT/Alterosa e do qual saiu vencedor. “Acho que (o 'Te devo essa') aconteceu na hora certa, no momento adequado, com o projeto correto e com a parceria mais extraordinária possível. Para mim, é uma enorme alegria capitanear, apresentar um formato internacional de grande sucesso lá fora, que tem elementos fantásticos de antes-depois, de transformação, de presença de celebridades, de emoção e muita história”, completa Dony.





TWIST EMOCIONAL

“Te devo essa! Brasil” é uma adaptação do modelo norte-americano do Discovery Networks, apresentado pelos canadenses Drew e Jonathan Scott, da renomada franquia “Irmãos à obra”. A edição local já recebeu astros e estrelas como Brad Pitt e Viola Davis e se tornou grande sucesso, sendo exportado para diferentes países ao redor do mundo.









Os projetos são responsabilidade do arquiteto Renato Mendonça, que tem o prazo de 21 dias para entregar a reforma. No processo, ele precisa entrar em acordo com a celebridade sobre as especificidades da proposta personalizada para cada escolhido. Enquanto isso, os donos das casas são afastados e só podem conhecer o resultado quando tudo estiver pronto.





TRANSFORMAÇÃO

“Como a gente garante uma grande transformação pensando na rotina da pessoa que vai morar ali? A casa precisa atender àquela família, pessoa, para não ser somente um projeto bonito, que impressiona na entrega. Na hora da entrega da casa, dá um frio na barriga, porque é minha responsabilidade apresentar algo que tenha uma identificação com a pessoa agraciada. É um projeto que é feito às escuras, eu confio plenamente na celebridade para entender quem é o agraciado”, esclarece Renato Mendonça.





No primeiro episódio, o ator Marcos Pasquim presenteou sua mãe, dona Sueli, com a reforma, o que gerou grandes emoções. “Ela (dona Sueli) é carisma puro, realmente apaixonante. É uma transformação muito importante e traz um pouco a relação dos dois. A cada programa a gente mergulha na história para entender exatamente porque aquela celebridade tem a gratidão daquele tamanho. É extraordinário! A gente conhece histórias que são realmente fantásticas”, conclui Dony De Nuccio.





“TE DEVO ESSA! BRASIL”

.13 episódios

.Aos sábados, às 21h30, no SBT/Alterosa

.Às quintas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health





* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro