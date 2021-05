"Coração indomável" gira em torno do romance entre Maricruz (Ana Brenda Contreras) e Otávio (Daniel Arenas) (foto: Televisa/SBT/Divulgação)

"Coração indomável" está de volta ao SBT/Alterosa nesta segunda-feira (24/5), às 17h15. A novela, estrelada por Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas, é um remake do folhetim mexicano "Marimar", sucesso de 1994. A trama, que ainda conta com René Strickler e Elizabeth Álvarez no elenco, conta a história de Maricruz, jovem linda, selvagem e inocente que vive com Ramiro, seu avô materno, e Soledade, sua irmã adotiva que é surda-muda.





A família de Maricruz é pobre e vive perto da fazenda dos Narváez. Miguel e Otávio são irmãos e donos da propriedade, que está hipotecada por causa da má administração. Ao dar uma volta pela fazenda, Otávio conhece a jovem e a defende das garras do capataz Eusébio. A beleza, simpatia e inocência da moça o conquistam.





Mais tarde, Otávio fica indignado quando constata a crueldade com que Lúcia, sua cunhada, trata Maricruz. Para dar uma lição no irmão Miguel e na própria Lúcia, ele decide se casar com a jovem, mesmo sem amor. Com o tempo, entretanto, os dois se apaixonam, mas, ao receber proposta de emprego, ele decide voltar para a capital deixando a amada na fazenda.





Lúcia, então, prepara uma armadilha para Maricruz, que é acusada injustamente do roubo de uma joia valiosa e vai para a cadeia. Enquanto a jovem está na prisão, a vilã provoca um incêndio na cabana onde vive a família de Maricruz e Ramiro perde a vida.





Abandonada pelo marido e esperando um filho, Maricruz vai para a capital e começa a trabalhar como empregada na casa de Alessandro, seu pai, sem que nenhum dos dois saiba do laço que os une. Ela o ajuda na administração de um cassino localizado na Ilha Dourada, onde terá que enfrentar a ambição de Carola e Raiza. O verdadeiro nome de Maricruz é Alessandra Mendonça Olivares.

CASSINO

Otávio vai para Ilha Dourada para conhecer o cassino. O que ele nem imagina é que Alessandra, a administradora, é Maricruz. Tempo depois, o estado de saúde de Alessandro se agrava e Maricruz revela que é sua filha. Otávio se apaixona por Alessandra. Decidida a se vingar da família Narváez, a jovem compra a fazenda e realiza seu desejo de humilhar Miguel e Lúcia. E, finalmente, confessa a Otávio que é Maricruz.





O remake “Coração indomável” substitui “Triunfo do amor”, outra produção mexicana.





PRINCIPAIS PERSONAGENS





(Ana Brenda Contreras)

Humilde, bonita, inteligente e astuta, é valente e enfrenta a vida com alegria e entusiasmo. Sua beleza lhe traz problemas com os homens, que aproveitam de sua inocência. Ao conhecer Otávio, fica impressionada, pois foi o primeiro homem que a defendeu e a tratou com ternura.





Otávio Narváez

(Daniel Arenas)

É piloto de avião e dono da metade da fazenda que herdou do pai. Otávio perde o emprego e vai para a fazenda . Só lá descobre que a propriedade está hipotecada. Como vingança, decide se casar com Maricruz, que não é aceita por seu irmão Miguel e a cunhada Lúcia.





Alessandro Mendonça

(César Évora)

É o pai de Maricruz. Homem milionário, culto e de bom coração. Desconhece que Maricruz é sua filha e mesmo assim decide protegê-la e educá-la. Pouco antes de morrer, descobre a verdade e vive feliz seus últimos dias.





Carola Canseco

(Rocío Banquells)

É uma mulher elegante, altiva, pretensiosa e movida pelo dinheiro. Quando Maricruz começa a cuidar dos negócios de Alessandro, Carola se transforma em sua inimiga.





Raiza Canseco

(Ana Patricia Rojo)

É irmã de Carola e está interessada em Alessandro Mendonça. É tão ambiciosa quanto sua irmã e, para melhorar sua condição financeira, se alia a Maricruz.





Don Ramiro

(Ignacio Lopez Tarso)

Avô materno de Maricruz. É um homem que ama a natureza, pois nasceu, cresceu e envelheceu dentro dela. Emocionalmente forte e consciente, dá proteção às netas Maricruz e Soledade.





Miguel Narváez

(René Strickler)

Irmão mais velho de Otávio. Está casado com Lúcia e os dois administram a fazenda da família. Deixa-se manipular pela esposa, que o pressiona para que seja duro com os trabalhadores.





Lúcia de Narváez

(Elizabeth Álvarez)

Cunhada de Otávio, é malvada e sem sentimentos. Humilha os trabalhadores da fazenda e os pobres da região. Seu ódio é gratuito por Maricruz e faz de tudo para prejudicá-la.





Eusébio

(Carlos Cámara)

Capataz da fazenda, é um homem de maus sentimentos e baixos instintos. Considera Maricruz desprezível, mas sua beleza o enfeitiça. Ele se aproveita de Soledade, irmã de Maricruz, que é surda-muda.





Índia María

(María Elena Velasco)

Ao conhecer Ramiro, o avô de Maricruz, surge um amor platônico que acabará em amizade. Trabalhando na fazenda dos Narváez, será conselheira de Maricruz em sua luta pelo amor de Otávio.