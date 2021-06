Com COVID, ex-goleiro Aranha sai da UTI em Pouso Alegre

Aranha ficou quatro dias na UTI, mas não precisou de ser intubado (foto: Reprodução/Instagram) A semana começa com a boa notícia de que o ex-goleiro Aranha deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), em Pouso Alegre, onde foi internado para o tratamento da COVID-19.

A esposa de Aranha publicou, na manhã desta segunda-feira (14), um novo comunicado nas redes sociais contanto a boa notícia. De acordo com Juliana Aquino, o marido foi transferido para um quarto do hospital e segue o tratamento.



“Hoje, dia 14 de junho de 2021, temos boas notícias: Graças a Deus, o Aranha teve alta da UTI e foi transferido para o quarto. Estamos muito felizes em saber que ele vai continuar se recuperando fora da UTI. Agradecemos, de coração, a todos que incluíram o Aranha em suas orações. Estendemos ainda nossos agradecimentos a toda equipe médica do Hospital Samuel Libânio, de Pouso Alegre, que tem vem cuidando dele tão bem”. escreveu Juliana.



Aranha foi internado no dia 5 de junho. Na quinta-feira passada (10/6), o ex-goleiro foi transferido para a UTI. Ele não precisou ser intubado.



“Esperamos que nosso Aranha possa, em breve, voltar para casa. Assim que possível, vamos atualizar vocês”, disse a esposa no post feito nesta segunda.



Juliana voltou a agradecer e pedir para as pessoas se cuidarem com o uso de máscara. “Usem máscara e cuidem-se. Esta doença é traiçoeira”, finalizou.