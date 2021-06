Guaxupé registra mais casos com variante P1 do coronavírus e aperta o cerco

Nesse domingo (13/6), a 110ª vítima da COVID em Guaxupé morreu na Santa Casa de Misericórdia (foto: Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/Divulgação)

A Secretaria de Saúde de Guaxupé confirmou a 110ª morte por COVID-19 na cidade na madrugada desta segunda-feira (14/0). A vítima é um homem de 58 anos, que estava internado desde 10 de junho na Santa Casa de Guaxupé.



Na tarde deste domingo (13/6) e no fim da noite de sábado (12/6), outras duas mortes foram registradas na cidade. A 108ª, no sábado, foi de um homem de 65 anos que estava internado desde 6 de junho. A 109ª morte, registrada ontem à tarde, foi de um homem de 84 anos que deu entrada no mesmo dia no hospital e não resistiu.



As novas medidas decretadas no município restringem a circulação de pessoas entre 22h e 5h, salvo para atividades ligadas à saúde, assistência social, segurança e setores de alimentos (delivery) e deslocamentos de trabalhadores para o local de trabalho ou em retorno às suas residências.



É proibida a permanência e o consumo de bebida alcoólica nas vias públicas e nas proximidades de bares, lanchonetes, restaurantes, conveniências, distribuidoras, mercados e congêneres.



Academias e clínicas de atividades físicas poderão funcionar, desde que observados todos os protocolos de distanciamento, higienização dos equipamentos e uso obrigatório de máscaras, priorizando atendimentos individuais.



Estão proibidas no município atividades físicas coletivas de contato físico, em ginásios municipais e particulares, campos e praças de esportes.



O decreto proíbe a realização de eventos de quaisquer natureza e/ou encontros, independentemente do número de pessoas, ainda que familiares, em imóveis urbanos ou rurais.



Neste caso, a multa, conforme o decreto municipal, é de R$ 2.419,20 ao infrator e interdição do evento. As reincidências dobram a multa.