Sem estrelas, mas correndo por fora

No sábado, o Tombense conquistou a Recopa Mineira ao triunfar por 2 a 0 sobre o Uberlândia (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)







Na contagem regressiva para o Campeonato Mineiro, o Estado de Minas abre a série especial de apresentação das 12 equipes participantes. A estreia será no sábado, com três partidas, completando-se a primeira rodada no domingo, com mais três. Participam Atlético, o atual campeão, Cruzeiro, América, Tombense (o vice), Caldense, Uberlândia, Coimbra, URT, Patrocinense, Boa, além dos estreantes Athletic e Pouso Alegre. Ainda que as equipes da capital entrem com favoritismo, as de outras regiões do estado tentam surpreender, como o Tombense, que chegou à final com o Galo em 2020.





Estadual passado vira inspiração

Vice-campeão do Mineiro e campeão da Recopa Mineira de 2020, o Tombense tem o desafio de trilhar o mesmo sucesso nesta temporada. Mais do que permanecer na elite, o clube da Zona da Mata almeja terminar a fase inicial entre os quatro melhores. A estreia será sábado, contra a Caldense, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas.





Com boa campanha no último Estadual, o Carcará terminou a primeira fase na liderança (26 pontos): oito vitórias, dois empates e uma derrota (78,8% de aproveitamento). Nas semifinais, superou a Caldense. Já na finalíssima, enfrentou o Atlético. Porém, ficou com o vice-campeonato, ao ser derrotado por 2 a 1 no primeiro jogo e por 1 a 0 no segundo. “A nossa pretensão é sempre alcançar algo a mais, assim como em 2020. Primeiramente, assim como todo clube do interior, pretendemos não ser rebaixados. Outro objetivo é ficar entre os quatro na ponta da tabela, para que consigamos vaga na Copa do Brasil. Vamos tentar o título mineiro também, mesmo sendo algo mais difícil”, diz, em entrevista ao Estado de Minas, o presidente Lane Gaviolle.





Nesta temporada, com pouco investimento em contratações, a esperança de bons resultados está nas mãos do técnico Bruno Pivetti, de 36 anos, contratado para substituir Julinho Camargo. Dirigiu o Vitória na Série B do Brasileiro neste ano, mas foi demitido. Soma passagens em diferentes funções por Audax-SP, Athletico, Ferroviária-SP e Ludogorests-BUL.





Os principais ‘reforços’ foram a manutenção do volante Rodrigo e dos atacantes Rubens e Keké. Rodrigo foi titular em quase toda a campanha do vice mineiro. Já Rubens, ex-América, é peça fundamental: tem 22 gols em 61 jogos com a camisa alvirrubra.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta





Nome completo: Tombense Futebol Clube

Fundação: 1914

Posição no último Mineiro: vice-campeão

Presidente: Lane Gaviolle

Técnico: Bruno Pivetti

Time-base: Murilo; João Paulo, Ramon, Matheus Lopes, David; Lucas Falcão, Éverton Galdino, Marquinhos; Keké, Rodrigo Porto e Rubens





Base mantida é uma das armas

Semifinalista da última edição do Mineiro, a Caldense vem forte para a disputa de mais um estadual. O clube de Poços de Caldas apostou em longo período de pré-temporada, ‘recheado’ de amistosos, para aprimorar aspectos táticos. Além disso, manteve o técnico e a base do elenco de 2020. A estreia será sábado, contra o Tombense.





No ano passado, a Veterana teve a quarta melhor campanha da primeira fase (seis vitórias, dois empates e três derrotas). Já nas semifinais, foi superada pelo Tombense. Quem comanda o time é o técnico Marcus Paulo Grippi, no cargo desde maio de 2019.





Para garantir bom papel no Estadual, apostou na manutenção de 21 atletas. Mas, paralelamente, contratou 14: o goleiro Passarelli, os laterais-direitos Lucas Xavier e Danilo Belão, os zagueiros Hícaro Reis e Jonathan Costa, o volante Guilherme Eulálio, os meias Guilherme Pessoa, David Lazari e André Martínez, além dos atacantes Rafael Peixoto, Pedro Lucas, Rincon, Amarildo e Valdo Brito.





O meia David Lazari, de 31 anos, teve passagens pelo exterior. Por sua vez, o atacante Amarildo, de 21, atuou no NY Red Bull, dos Estados Unidos, e pelo Maringá-PR. Outro reforço com experiência fora (STK Samorin, da Eslováquia) é o volante Guilherme Eulálio, de 23.





“Avalio como muito positiva a pré-temporada. Pensamos nela bem longa para poder minimizar os erros, escolher direito as peças. Os amistosos também nos deram uma boa noção do elenco e estou satisfeito”, disse o técnico Grippi. “Certamente, será um começo bem duro, mas a ideia é iniciar pontuando bem e repetir a boa campanha de 2020.”





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta





Nome completo: Associação Atlética Caldense

Fundação: 1925

Posição no último Mineiro: 4º (semifinalista)

Presidente: Rovilson Ribeiro

Técnico: Marcus Paulo Grippi

Principais contratações: Jonathan Costa, Guilherme Eulálio e Amarildo

Time-base: João Paulo; Jonathan Costa, Gabriel Tonini, Morais e Caio Ribeiro; Lucas Silva, Guilherme Eulálio e David Lazari; Rafael Peixoto, Danilo Belão e Rincon





Desafio é ir além de figurante

Com participação discreta no Mineiro de 2020 (6º), o Uberlândia tem metas ambiciosas na competição de 2021: chegar às semifinais, o que representaria vagas para a Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia será sábado, às 16h30, contra o Cruzeiro, no Parque do Sabiá.





O time do Triângulo terá três reforços: o goleiro Marcão e os atacantes Wandinho e Marinho. Marcão, de 28 anos, foi campeão da última edição da Série C nacional com o Vila Nova-GO. Já Marinho defendeu o Rio Branco-ES em 2020.





Quem está à frente do projeto é o técnico Tuca Guimarães, de 47. Ele assumiu o comando em janeiro, junto com a nova diretoria. No futebol profissional desde 2010, teve passagens pelo Figueirense, Noroeste-SP, Boa Esporte, Linense-SP, Portuguesa e Nacional-SP (onde foi campeão da Série A3 do Paulista).





Os dirigentes estão otimistas. “A gente entra para buscar a semifinal. É o mínimo que a gente quer. Buscamos estar entre os quatro do campeonato e, consequentemente, uma vaga na Série D, no mínimo, já que a gente busca a Série C neste ano, e a Copa do Brasil”, disse ao Estado de Minas o presidente, Rênio Carlos Garcia. “Montamos um time com jogadores jovens, mas com experiência de jogo e vontade de vencer”, acrescentou. (LB)





Nome completo: Uberlândia Esporte Clube

Fundação: 1922

Posição no último Mineiro: 6º

Presidente: Rênio Carlos Garcia

Técnico: Tuca Guimarães

Principal contratação: Marcão

Time-base: Marcão; Éverton, Maílson, Bruno Maia e Nikolas; Felipe Recife, Judson e Neto; Felipe Pará, Léo e Reis