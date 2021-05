Rival do Cruzeiro eliminou 'gigante' da Copa do Brasil e fez bom Estadual

Técnico Carlos Rabelo fará sua estreia no comando da Juazeirense (foto: Divulgação) eliminou o Sport na Copa do Brasil, ficou na quarta posição no Campeonato Baiano, sendo batida pelo campeão Atlético-BA na semifinal, e chega com otimismo para a partida contra o Cruzeiro. A Juazeirense jáo Sport na Copa do Brasil, ficou na quarta posição no Campeonato Baiano, sendo batida pelo campeão Atlético-BA na semifinal, e chega compara a partida contra o Cruzeiro.









O técnico Carlos Rabelo fará sua estreia no comando do clube. Ele foi confirmado como novo comandante da Juazeirense no domingo (30) e assume a vaga deixada por Givanildo Sales, demitido no sábado (29).





A Juazeirense surpreendeu a todos ao eliminar o Sport na primeira fase da Copa do Brasil. No duelo único, o time baiano venceu por 3 a 2. Na fase seguinte, bateu o Volta Redonda nos pênaltis (4 a 2), após empate no tempo normal (3 a 3).





No Campeonato Baiano, a Juazeirense começou o ano em grande fase. Na primeira fase, o time ficou em primeiro, com 18 pontos, à frente dos tradicionais Bahia e Vitória. Na semifinal, a equipe caiu para o campeão Atlético-BA nos pênaltis (3 a 2). O primeiro jogo ficou 2 a 1 para o time de Alagoinhas e o segundo foi vencido pela equipe de Juazeiro por 1 a 0.





O destaque do time no Estadual foi o atacante Kesley, com quatro gols. O meia Kanu é o principal nome do time na Copa do Brasil, com dois gols.





Na última sexta-feira, a Juazeirense fez o último teste antes do duelo contra o Cruzeiro. O time perdeu para o Botafogo-BA por 3 a 1. Reforços recém-chegados, o lateral Guilherme Lucena, o meio campista Mineiro e o atacante Tony Galego participaram da atividade.





Juazeirense no ano

13 jogos - 2 na Copa do Brasil e 11 no Estadual

7 vitórias

4 empates

2 derrotas

21 gols feitos

17 gols sofridos