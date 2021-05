Troféu Telê Santana premia destaques do esporte mineiro; live terá sorteios

Na edição deste ano, haverá um sorteio de camisas autografadas de América, Atlético, Cruzeiro e Minas Tênis Clube (foto: Divulgação) premiação esportiva de Minas Gerais, o Troféu Telê Santana terá a sua 20ª edição em formato diferente nesta segunda-feira (31/5). Devido à pandemia da COVID-19, a tradicional cerimônia no Mineirão com a presença de vencedores, convidados e personalidades não será realizada. Os ganhadores serão conhecidos por meio de live, a partir das 20h, no canal do Alterosa Esporte no Youtube. Maioresportiva de Minas Gerais, o Troféu Telê Santana terá a sua 20ª edição em formato diferente nesta segunda-feira (31/5). Devido à pandemia da COVID-19, a tradicional cerimônia no Mineirão com a presença de vencedores, convidados enão será realizada. Os ganhadores serão conhecidos por meio de live, a partir das 20h, no canal do Alterosa Esporte no Youtube.





Leopoldo Siqueira e Bel Guimarães, apresentadores do Alterosa Esporte, comandarão o evento.









Os indicados desta edição foram selecionados por meio de critérios técnicos estabelecidos pela equipe do Alterosa Esporte. Os vencedores vão integrar a Seleção do Troféu Telê Santana.





Isabel Guimarães e Leopoldo Siqueira vão comandar a live esta noite, a partir das 20h (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Sorteios





O torcedor mineiro terá mais um motivo para acompanhar a maior premiação esportiva de Minas Gerais. Na edição deste ano, haverá um sorteio de camisas autografadas de América, Atlético, Cruzeiro e Minas Tênis Clube.





Para participar do sorteio, o espectador terá de apontar o celular para o QR code na tela, preencher o formulário informando o e-mail e o time do coração.





O sorteio das camisa autografadas será durante a transmissão da premiação.





Premiação





Serão conhecidos os vencedores das seguintes categorias: goleiro, zagueiros (2), latera-direito, lateral-esquerdo, volantes (2), meias (2), atacantes (2), jogador-revelação e destaque do interior de Minas.









Além de formar a seleção, o Troféu Telê Santana premiará também o técnico Lisca, do América, como o melhor da temporada passada. Ele conduziu o clube à semifinal da Copa do Brasil e conseguiu o acesso à Série A do Brasileiro. A equipe do vôlei feminino do Minas Tênis Clube, campeã da Superliga, receberá o prêmio de destaque nacional.





Escolha dos indicados e votação





Os ganhadores do Troféu Telê Santana foram eleitos a partir dos votos da crônica esportiva dos Diários Associados, do Conselho de Notáveis - composto por craques que fizeram história no Brasil e no mundo - e principalmente pelos milhares de telespectadores do programa Alterosa Esporte. A votação ficou disponível na internet, no endereço alterosa.com.br/trofeutele, entre 13 a 30 de abril.





Mais sobre o Troféu Telê Santana





A premiação é uma homenagem ao Mestre Telê Santana, um dos mais importantes treinadores e jogadores do futebol brasileiro. Mineiro de Itabirito, Telê Santana comandou oito clubes e a Seleção Brasileira. Ao longo da carreira, acumulou mais de 22 títulos, incluindo Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Telê faleceu em 2006, em Belo Horizonte.





O Troféu Telê Santana foi idealizado pelo programa Alterosa Esporte e, desde 2001, premia os atletas que se destacaram no futebol mineiro e em outras modalidades esportivas.





Veja quem concorre ao prêmio:





Goleiros

Everson (Atlético), Matheus Cavichioli (América), Fábio (Cruzeiro)

Laterais-direitos

Guga (Atlético), Daniel Borges (América), Cáceres (Cruzeiro)

Zagueiros

Júnior Alonso (Atlético), Messias (América) x Anderson (América) x Manoel (Cruzeiro)

Laterais-esquerdos

Matheus Pereira (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético), João Paulo (América)

Volantes

Jair (Atlético), Juninho (América), Jadson (Cruzeiro), Zé Ricardo (América)

Meias

Régis (Cruzeiro), Hyoran (Atlético), Alê (América), Felipe Azevedo (América)

Atacantes

Savarino (Atlético), Rafael Sóbis (Cruzeiro), Keno (Atlético), Ademir (América), Rodolfo (América)

Revelações

Matheus Pereira (Cruzeiro), Savinho (Atlético), Vitão (América)

Destaques do interior

Pouso Alegre (campeão mineiro do Módulo II)

Aymorés - Ubá (campeão mineiro da Segunda Divisão)

Técnico do ano

Lisca (América) - pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e performance na Copa do Brasil (semifinal);

Destaque Nacional

Minas TC (Campeão da Superliga Feminina de Vôlei).