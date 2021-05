Cruzeiro tem o pior dos começos com derrota para o Confiança

Neto Berola sofreu pênalti e marcou um dos gols do time sergipano nos 3 a 1 sobre a equipe celeste pela Segunda Divisão (foto: INSTAGRAM/CONFIANÇA)

A tão esperada estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro ficou longe de ser a desejada pela torcida. Não só pela derrota por 3 a 1 para o Confiança, ontem, em Aracaju, que provisoriamente colocou o time na zona de rebaixamento, mas por ter ficado com apenas nove jogadores ainda no primeiro tempo devido às expulsões do volante Adriano e do goleiro Fábio.



De positivo, o espírito de luta dos jogadores. Tanto que, depois de sofrer 1 a 0 aos 30min, conseguiram empatar aos 10min do segundo, com Guilherme Bissoli, e ainda meteram bola no travessão com Rômulo. Mas ficou difícil segurar um adversário com dois atletas a mais.



Até por isso, segue com a cabeça em pé, pronto para buscar a reabilitação já no próximo compromisso, contra o Juazeirense, quinta-feira, às 16h30, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pela Segunda Divisão, receberá o CRB, domingo, às 18h15.

“Houve erros da arbitragem que foram cruciais. Mas prefiro ficar com a maneira com que lidamos com esses erros. Mesmo com dois a menos, jogamos de igual para igual. Tenho certeza que os ensinamentos que tiramos hoje vão nos levar aonde a gente quer, pois é na adversidade que cada um mostra o caráter. Tenho certeza que, na próxima partida, vamos recuperar os pontos que perdemos aqui em Aracaju”, afirmou o técnico Felipe Conceição.

Ele considera erros do árbitro a não marcação de um pênalti, discutível, de Nery Bareiro em Aírton, logo aos 4min. E também a expulsão de Adriano, pois avalia que as faltas que renderam cartões amarelos ao volante foram “lances normais de jogo”.



“Com 11 contra 11 tínhamos o controle, mas faltava agressividade, até pela ansiedade da estreia. O importante é que estávamos construindo nossa vitória. Aí, em contra-ataques, houve o desequilíbrio. Havíamos alertado, mas ocorreu. Prefiro me agarrar na demonstração de força do elenco”, declarou.



Quem também reclamou da arbitragem foi o presidente Sérgio Santos Rodrigues. E pediu aos torcedores que continuem apoiando, ainda que o time some três derrotas seguidas, incluindo as duas para o América nas semifinais do Campeonato Mineiro.



“A gente vai melhorar e precisa de vocês. Não vamos abaixar a cabeça. Vamos ter o mesmo espírito de nossos jogadores, a mesma coragem que nosso técnico teve neste jogo. Quero pedir a todos vocês: não desanimem, vamos apoiar”, sugeriu.



O Cruzeiro começou o jogo dominando, mas agredindo pouco, como admitiu Felipe Conceição. Assim, criou uma única chance, aos 11min, depois de cruzamento da direita de Cáceres, que Matheus Barbosa tentou de primeira, mas mandou para fora.



A partir dos 30min, porém, a coisa desandou. Fábio derrubou Neto Berola na área e o próprio atacante converteu a penalidade. O goleiro acabou levando cartão amarelo. A situação ficou ainda pior aos 40min, quando o volante Adriano fez falta no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Dois minutos depois, Fábio ficou indeciso na saída para cortar lançamento e acabou tocando a bola com as mãos fora da área. Com a segunda advertência, o vermelho.



O Cruzeiro sacrificou Rafael Sóbis para a entrada do goleiro Lucas França. Com dois a mais, os donos da casa foram para cima e, nos acréscimos, Luidy perdeu chance incrível dentro da pequena área.

ESBOÇOU REAÇÃO

Felipe Conceição mandou a Raposa de volta para o segundo tempo com Flávio no lugar de Matheus Barbosa e Guilherme Bissoli na vaga de Aírton. Ainda que Willians Santana tenha obrigado Lucas França a grande defesa aos 8min, o Cruzeiro conseguiu empatar aos 10min. Rômulo cobrou escanteio da esquerda e Guilherme Bissoli fez de cabeça.Dez minutos mais tarde, quase veio a virada, em falta frontal, Rômulo acertou o travessão. Mas quem conseguiu marcar novamente foram os donos da casa, com Cristiano dentro da área, livre. O massacre continuou e, aos 30min, Cristiano acertou a trave em chute cruzado. Quatro minutos depois, Daniel Penha não desperdiçou ao receber livre de Marcelinho, em lance em que Ramon não conseguiu cortar.