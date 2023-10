SIGA NO

Primavera quente e o verão prometendo temperaturas ainda mais altas provocam uma corrida contra o tempo para quem quer perder peso e estar com o shape definido para o verão. Mas é possível conquistar esse objetivo em três meses? O nutricionista esportivo Diogo Cirico, responsável técnico pela Growth Supplements, e o personal trainer Leandro Twin afirmam que sim e dão dicas para alcançar essa meta.





Jejum noturno

Cirico cita a recomendação da Associação Americana do Coração, no caso das pessoas adeptas ao jejum intermitente, de distribuir alimentos durante o dia e deixar o período de jejum para a noite: “Tomar um café da manhã com alto teor calórico e jejuar durante a noite pode ter efeitos positivos na prevenção da obesidade ”.



O segundo cuidado é o monitoramento da ingestão e do gasto de calorias. “Hoje existem aplicativos gratuitos para celular que indicam a quantidade de calorias que deve consumir ao longo do dia e ajudam a contá-las a partir dos alimentos que consome. Mas esse monitoramento também pode ser feito de forma intuitiva, reduzindo as porções das refeições”, conta o nutricionista.





Nutricionista funcional Diogo Cirico explica que é preciso adotar três cuidados no plano de alimentação: quantidade de calorias ingeridas; o tipo de alimento e o horário das refeições Arquivo Pessoal

O terceiro ponto a ser observado é a qualidade dos alimentos que colocamos no prato. “Uma dieta rica em vegetais, ovos, peixes , carnes e leites magros, pobre em alimentos industrializados, tem grande quantidade de fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos, nutrientes que auxiliam no processo de emagrecimento”, diz Cirico.



Fibras e vegetais em geral fornecem baixa quantidade de calorias mas conferem grande saciedade. "Isso vai evitar que belisque outros alimentos ao longo do dia. Além disso, as fibras melhoram a saúde do trato digestivo. Ter uma microbiota saudável é importantíssimo porque pode contribuir auxiliando na redução da ansiedade e da vontade de consumir alimentos calóricos", explica o especialista.









Leia: Certos alimentos são verdadeiros heróis da nutrição, com vários benefícios As vitaminas são essenciais para o funcionamento do organismo e isso é determinante para quem precisa ter disposição e energia para se exercitar. “Os fitoquímicos auxiliam no metabolismo das gorduras. Uma dieta de baixo valor nutricional é mais calórica, traz uma sensação de fome constante e uma vontade de comer maior”.





Sempre em movimento





O educador físico Leandro Twin destaca que a definição da forma física vem da combinação da queima de gordura com o aumento da massa muscular Arquivo Pessoal

O profissional de educação física da Growth Supplements, Leandro Twin, destaca que a definição da forma física vem da combinação da queima de gordura com o aumento da massa muscular. Portanto, o melhor treino para definição muscular é o de hipertrofia, sem, no entanto, esquecer do aeróbico para complementar.

"Definir o shape é ter o que mostrar (músculos), sem ter o que esconder (gordura). O ideal é treinar todos os grupos musculares de uma a duas vezes por semana. Se treinar duas vezes, faça 12 séries para cada músculo grande e 8 séries para cada núsculo pequeno. Se for apenas um treino por semana, aumente o número de séries: de 16 a 20 para cada músculo grande e de 12 a 16 para cada músculo pequeno. O recomendável é fazer, preferencialmente, repetições até a falha", orienta o educador físico.

Segundo Twin, os movimentos devem ser executados de forma cadenciada, corretamente, sem pressa. “Outro lado para definir o shape, além da hipertrofia, é a queima de gordura. E isso pode ser feito combinando dieta com exercícios aeróbicos ”.

Dicas para definir o shape para o verão